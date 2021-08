Toque Esportivo com Sérgio Oliveira

TORCEDOR FORA DOS ESTÁDIOS

Hoje podemos assim dizer: Lugar de torcedor de futebol é fora dos estádios. Situação que deve ser mantida enquanto persistir a pandemia da Covid-19. Não me entendam de maneira equivocada, infelizmente tem sido frustrada a tentativa de reabrir os portões dos estádios para receber o calor e a vibração da torcida e eu explico. A tentativa de reabrir os portões dos estádios para receber o público, mesmo com presença reduzida, não deu certo. Foi isso que aconteceu em Minas Gerais, na capital Belo Horizonte. A prefeitura tentou, porém o Atlético Mineiro e seus torcedores, pela reação do executivo, parece que não cumpriram com o acordo fechado. E as imagens da televisão não deixam dúvidas, a turma saiu do rumo mesmo. Pessoas sem máscaras e sem o distanciamento se aglomeravam nas arquibancadas do estádio em um dos jogos da equipe atleticana. Depois da cena a prefeitura de BH que já havia autorizado a presença do público recuou e revogou essa decisão. Infelizmente a falta de educação das pessoas não permite facilitar e afrouxar o combate a Covid-19, afinal, a pandemia deu sinais de recuo, porém não acabou. Estádio de futebol é diferente, a emoção rola solta e é quase inevitável o abraço, principalmente na hora do gol. Por culpa exclusiva daqueles que insistem em não respeitar as regras do momento que enfrentamos, é que eu repito: Lugar de torcedor de futebol é fora dos estádios. Enquanto a situação não for devidamente controlada, não tem como apostar no bom-senso das pessoas.

O POTIGUAR E O HEMOCENTRO

Não é só futebol, também é parceria, solidariedade e ação social. Em Mossoró o futebol e o handebol resolveram se unir em favor de uma mesma causa. Eu estou falando da decisão positiva da diretoria da Associação Cultural e Desportiva Potiguar (ACDP) em parceria com a equipe TFN Pro Handebol que resolveram abraçar o movimento de incentivo para a doação de sangue. Nesse sentido eles estão, através das redes sociais, convocando toda população de Mossoró e região para fortalecer o Hemocentro Mossoró.

Em publicação no site oficial do Time Macho eles pedem que as pessoas aptas a fazer essa doação possam agendar um horário para concretizar esse ato de amor. A campanha de doação acontece entre os dias 28 de agosto e 06 de setembro. Então, reforçando aqui a boa ação do Potiguar e do TFN Pro Handebol, deixo a dica para que procurem o Hemocentro Mossoró na Rua Projetada S/N, no bairro Aeroporto, ao lado do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), não tem erro e é fácil de encontrar. Lembrando, a campanha já em andamento vai até o dia 06 de setembro, participe. Não é só futebol, também é parceria, solidariedade e ação social.

ENCARANDO

Os clubes europeus resolveram encarar de frente e peitaram de vez a Fifa. Já avisaram que não irão liberar jogadores convocados para a Seleção Brasileira que disputa as eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Também adiantaram, se for preciso, vão até a justiça para garantir o direito de manter seus jogadores nos clubes. Rapaz, vou escrever aqui uma situação de aparência absurda, porém não impossível pelo cenário que se desenha. Se a Fifa não conseguir se impor, acredito, não vai demorar e vão começar a falar no final da Copa do Mundo de seleções. A tendência, pelo ambiente de agremiações com muito dinheiro, é restringir para alguns e realizarem apenas o mundial de clubes. Isso se não ficarem apenas nos torneios de cada país e continentes. Vamos acompanhando e anotando.

AMISTOSOS

E o time do MEC (Mossoró Esporte Clube), segue firme em sua preparação para as disputas do Campeonato Potiguar da Série B, versão 2021, que dará ao campeão uma vaga na Série A do certame estadual do próximo ano. A sua diretoria e comissão técnica estão indo além dos treinos tradicionais e já disputam uma série de amistosos. O time alvi-azulino já encarou a seleção da cidade de Guamaré no interior do Rio Grande do Norte e agora atravessa a fronteira para enfrentar o Limoeiro no vizinho estado do Ceará. Com essa movimentação o treinador Miluir Macèdo espera encontrar a melhor formação e composição tática até a data de estreia no estadual, dia 13 de setembro, contra o rival Baraúnas. O jogo será no Nogueirão.

ADVERSÁRIOS

Jogador de futebol, dentro de campo depois que a bola rola é adversário e não inimigo. Rolou o maio “mimimi” de torcedores do Grêmio depois da partida contra o Flamengo quando jogadores do time carioca foram abraçar o amigo Rafinha, hoje no time gaúcho. Sem ter uma roupa surja para lavar em casa, alguns torcedores foram as redes sociais condenar Rafinha pelo fato de haver aceitado os cumprimentos e apoio, já que o atleta chorava após a derrota por 4 a 0. Imagino se o rapaz estivesse cantando uma música bem alegre, certamente também seria condenado por ser feliz e saber reagir nas adversidades da vida. Então gente, não é só futebol, também é amizade que se constrói ao longo do tempo e precisam ser preservadas, independente das posições assumidas no campo profissional ou pessoal. Deixem de “mimimi” e, vida que segue.

FOCADO

Apesar de haver triplicado o assédio depois da conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, o surfista potiguar, Itálo Ferreira não perde o foco. Continua treinando forte e já mira mais uma conquista no cenário mundial. A meta agora é o Campeonato Mundial, e tem prova importante em Miami, no Estados Unidos. Em entrevista a Inter TV Cabugi, ele falou da relação com o sucesso e espera servir de inspiração para novos talentos que existem no surf do Rio Grande do Norte e no Brasil. Italo, mais uma vez, destacou a importância da família em sua vida, também como atleta, servindo como se fosse uma espécie de combustível para continuar competindo em alto nível. Esse, literalmente, é um vencedor.

SUBSTITUTO

Uma nobre, porém espinhosa missão, substituir o jogador Cristiano Ronaldo. Na Itália, a Juventus anuncia que o centroavante Moise Kean, de 21 anos, foi o escolhido para ocupar o espaço deixado pelo português que foi jogador no Manchester United, da Inglaterra. Melhor assim, falar que ele irá ocupar o espaço, pois substituir é algo um pouco distante. Quanto a Cristiano, que já passou dos 30, continua em excelente forma física. Ao contrário de boa parte dos seus colegas de profissão que se destacam e pouco se cuidam, Cristiano Ronaldo é extremamente profissional e não se descuida do seu maior patrimônio e ferramenta de trabalho, o corpo. Isso posto, ninguém tem dúvida, vai continuar jogando no Manchester United o fino do futebol que tem mostrado por onde passou.

Rapidinhas

NA Europa dinheiro não é tudo. O Arsenal foi o time que mais investiu e, depois de três jogos, sofreu nove gols em três derrotas.

DOZE clubes confirmaram participação no Campeonato Potiguar Sub-19. Excelente, é importante investir na base do futebol.

COMEÇANDO a jogar juntos pela segunda vez. Acredito que dará boa liga Messi e Neymar no PSG.

O Fortaleza que faz boa campanha na Série A do brasileirão, tem a chance de avançar de fase na Copa do Brasil. Ótima fase do Leão do Pici.