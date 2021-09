Toque Esportivo com Sérgio Oliveira

DIA DO ATLETA PARAOLÍMPICO

No último 22 de setembro foi comemorado o Dia Nacional do Atleta Paraolímpico e, recentemente tivemos os jogos Paraolímpicos de Tóquio, no Japão, competição disputada apenas por portadores de necessidades especiais, inclusive com participação de destaque, mais uma vez, do Rio Grande do Norte. É aqui que queremos focar nossa conversa, ou seja, a força potiguar nesta modalidade, porém observamos a ausência de competições fora do eixo da grande Natal. Aqui não estamos falando que estes jogos sejam centralizados na capital, e sim a falta dele por iniciativa das próprias cidades do interior que poderiam fomentar eventos locais. Fica aqui a dica para professores da área de educação física e autoridades constituídas, quem sabe, buscar pessoas com algum tipo de deficiência que tenha potencial para o esporte em Mossoró e outras cidades do interior potiguar. Vamos abraçar essa ideia, ampliando inclusive para a participação do município quando da retomada dos eventos esportivos. No caso específico de Mossoró nós temos um secretário de esportes que é pessoa do meio, conhece afundo o assunto, Júnior Xavier, que sempre se mostrou aberto ao diálogo. Tenho certeza que ouvirá com atenção essa pauta e colocará em discussão. Mossoró sempre se destaca pelo pioneirismo e, quem sabe, seja esse mais um espaço a ser ocupado no interior do Rio Grande do Norte com um evento esportivo bem organizado e, no futuro, tenhamos atletas locais também disputando os Jogos Paraolímpicos. Vamos pensar, elaborar e executar essa ideia.

O PULSO AINDA PULSA

Diferente das tentativas anteriores o América Natal-RN, conseguiu superar a primeira fase “mata mata” do Campeonato Brasileiro da Série D. A situação já era de trauma, porém desta vez o alvirrubro avançou e assim o pulso ainda pulso no sonho de conseguir o almejado acesso até a Série C do brasileirão. Depois de se livrar do Itabaiana, o Mecão agora terá pela frente o Moto Clube, do Maranhão, já no final de semana. Importante que comece com vitória, já que o segundo jogo será no campo do adversário.

Já o ABC, que vem realizando uma boa temporada no certame nacional, confirmou sem muito susto sua classificação contra o Retrô de Pernambuco. O alvinegro agora terá que medir forças contra o representante do Piauí. Primeiro encara o 4 de Julho na cidade de Piriri neste final de semana e depois retorna, no dia 3 outubro, recebendo os piauienses no Frasqueirão em Natal. É cruzar os dedos e torcer pelo sucesso dos potiguares em mais uma etapa da quarta divisão. Enfim, o pulso ainda pulsa.

PRESENÇA

Aos poucos o chamado “novo normal” vai sendo ampliando, embora ainda tenhamos que nos cuidar em relação as medidas de combate ao novo coronavírus. A boa notícia é que, a exemplo do ocorrido com as Séries A e B, a Confederação Brasileira de Futebol também autorizou a presença do público nos jogos da quarta divisão, a Série D do Campeonato Brasileiro. A medida beneficia diretamente o futebol do Rio Grande do Norte que conta com as presenças de ABC e América no torneio nacional. Outra vantagem é o fato de, o governo do Rio Grande do Norte já haver autorizado, no limite de 30% da capacidade total do estádio, essa presença. Isso posto, o torcedor alvirrubro e alvinegro já meteu a mão no bolso e foi comprar os ingressos para os jogos dos seus clubes na reta decisiva do brasileirão.

SEGUNDONA

Independentemente dos resultados da última rodada disputada na tarde da quinta-feira, o Campeonato Potiguar da Série B, também conhecido como a “segundona”, recolocou em cena a chamada “caixinha de surpresas” que é o futebol. Quem apostava no MEC, Baraúnas ou no Alecrim, teve que se contentar nas primeiras rodadas com Potyguar de Currais Novos e Visão Celeste. É por isso que se recomenda, sempre que opinar antes da bola rolar, citar que essa previsão inicial é baseado em suposições por conta dos investimentos apresentados. Porém é bom também desconfiar daqueles que trabalham mais no silêncio, como foi o Visão Celeste e o próprio time currais-novense que, sem muito alarde, começaram muito bem o campeonato. Repito, deixo de fora aqui a rodada da quinta-feira e me baseio nos três confrontos iniciais.

ESTRUTURA

Santa Cruz do Recife, o “cobrinha coral” parece haver perdido o rumo para sempre. Mais uma tentativa frustrada de fazer o caminho da volta à elite nacional. Sofreu novo rebaixamento e retorna a quarta divisão do futebol brasileiro na temporada de 2022. Lamentável, a boa estrutura que possui não tem sido suficiente e se torna cada vez mais difícil sua manutenção sem apresentar bons resultados em campo. Conheço o estádio do Arruda onde já trabalhei em jogos da seleção brasileira de futebol masculino, inclusive sendo um deles o clássico contra a Argentina. E, jogando entre a terceira e quarta divisão, é difícil arrecadar o suficiente para manter toda aquela estrutura, seja na renda da bilheteria ou nos investidores que se afastam quando o clube não rende o esperado.

ASSEMBLEIA

Potiguar elege diretoria executiva e confirma, o até então interino, Djalma Júnior como presidente para os próximos dois anos. Na mesma assembleia que efetivou Djalma Júnior, o alvirrubro também confirmou na presidência do Conselho Deliberativo, Marco Antônio Fernandes, esse também com passagem pelo comando geral do Time Macho. É um sinal de que, nos bastidores e na política o Potiguar parece que macha o unido, apesar da forma como foi destituída a última diretoria. Torçamos que essa realmente seja a realidade e o clube consiga a paz necessária para realizar seus projetos, que não são poucos e muito menos barato. O Potiguar tem pela frente o desafio de construir o Centro de Treinamento, cuidar das divisões de base e ainda montar o time para o próximo Campeonato Estadual da Série A.

LARGADA

Apenas o Flamengo conseguiu vencer na rodada inicial da semifinal da Copa Libertadores da América. Depois do jogo fraco e sem gols envolvendo Palmeiras e Atlético Mineiro, finalmente o torcedor viu as redes balançarem nos jogos que definirão os finalistas do torneio Sul-Americano. Isso só aconteceu com o Flamengo em campo vencendo o Barcelona SC por 2 a 0, em retorno de alto nível do atacante Bruno Henrique. Aliás, para ser mais justo, da dupla Gabigol e Bruno Henrique com participação especial de Vitinho, principalmente no lance que resultou no segundo gol. Com isso o time brasileiro leva a vantagem para o Equador podendo se classificar com o simples empate ou até perder por um gol de diferença.

Rapidinhas

FASE ruim. Falam que o Atlético-MG usará São Paulo de “cobaia” para treinar ataque que enfrentará o Palmeiras.

AINDA jogando em alto nível a “rainha” Marta é a grande referência para as meninas que escolheram o futebol.

O prefeito Paes até que tentou, porém a Fifa não deu a mínima para o Rio de Janeiro sediar o mundial de clubes.

MUITO boa a estreia de David Luiz na zaga do Flamengo. Defendeu bem e ainda subiu para apoiar no ataque.