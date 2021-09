Toque Esportivo com Sérgio Oliveira

O PLACAR DIZ TUDO

Um jogo de futebol sem gols, pode representar duas situações: Positiva ou negativa. Vejo o quadro mais voltado para a segunda situação, negativa. Se não tivemos gols o mais provável é que não tenha acontecido um bom futebol, e foi justamente isso que aconteceu com a partida inaugural do Campeonato Potiguar da Série B, a “segundona”, envolvendo Baraúnas e MEC. Claro que vamos fazer o devido desconto da partida de estreia, elencos montados nos últimos dias e, consequentemente, pouco tempo para treinar. Porém não vamos esquecer dos jogadores que estavam em campo, em boa parte, profissionais já experientes dos quais se esperava um pouco mais de qualidade na partida, embora que fosse mais pela vontade e pouco pela composição tática. Enfim o placar de 0 a 0 expôs a necessidade de muito trabalho nos próximos dias para não deixar escapar a oportunidade de brigar pelo título e a vaga na Série A do próximo ano. Não podemos esquecer que esse é um daqueles campeonatos chamados de “tiro curto”. A observação aqui de um jogo tecnicamente e taticamente fraco vai no sentido de alertar para que busquem a melhora e, quem sabe, a vitória na segunda rodada. No mais, olhando para o quadro geral, valeu pela volta de dois importantes representantes do futebol mossoroense renovando as esperanças de uma possível presença do Mossoró Esporte Clube pela segunda vez na divisão de elite do futebol do Rio Grande do Norte, ou do retorno de um campeão estadual que andava ausente dos gramados, no caso, o Baraúnas. Torço que os dois melhorem, comecem a vencer e, seria ótima, uma final de campeonato com essa dupla medindo forças esportivas.

REAPRESENTAÇÃO DO MOSSORÓ VÔLEI

Mesmo que seja de forma lenta, um passo de cada vez, o ambiente esportivo também vai tentando retomar sua rotina no Rio Grande do Norte. Um bom exemplo é o Mossoró Vôlei que na última semana marcou sua reapresentação para avaliação de sua participação em um torneio e o início da preparação para os próximos desafios. O time ainda comemora a conquista invicta do Quadrangular Intermunicipal, disputado no ginásio da Escola Estadual Jerônimo Rosado, em Mossoró, na categoria adulto masculino, marcando a retomada das competições no âmbito do nosso munícipio. Participação de quatro equipes locais.

O evento contou com a participação de quatro equipes da cidade de Mossoró, com disputa em sistema de rodízio, onde todos se enfrentam. O Mossoró Vôlei no seu primeiro jogo enfrentou o GAM’s, vencendo por 2 sets a 0, em seguida jogou contra o New Vôlei, sendo vencedor por 2 sets a 0 e em sua última partida, venceu o Potiguar Warrions, também pelo placar de 2 sets a 0. Com esses resultados tornou-se campeão de forma invicta, sem perder nenhum set durante a competição. A reapresentação da equipe deu-se, no dia 07, no ginásio da Escola Manoel Assis, às 20h, para a reunião de avaliação da participação no quadrangular e a retomada dos treinos, visando a participação na I COPA JUCURUTU DE VOLEIBOL, no período de 24 a 26 do mês em curso. Informações do professor Antônio Barros.

DESCONVERSANDO

O treinador Cuca, do Atlético-MG, líder do brasileirão da Série A, tenta afastar a responsabilidade. Perguntado sobre a chegada do Flamengo entre aqueles que lutam pelo título, preferiu desconversar e dizer que tem outros adversários que também podem encostar e ameaçar a posição atleticana. Na verdade ele sente que o perigo maior reside no clube carioca, principalmente quando cita os dois jogos que faltam para que todos fiquem no mesmo patamar de disputa em termos de partidas realizadas. Apesar da boa margem de pontos, o treinador do time mineiro sabe que não pode pisar na bola, do contrário pode sim acontecer a ameaça de perder o título. O chamado “segundo turno” da Série A vai ficando cada vez mais interessante com Atlético, Palmeias e agora a chegada do Flamengo. Não esquecendo o Fortaleza que sem no bolo e o Corinthians que ameaça entrar na festa.

ANVISA

Na primeira intervenção a Anvisa fez o certo quando impediu a presença de quatro jogadores argentinos que haviam entrado no Brasil, para um jogo da Eliminatórias, sem observar a proibição em relação a vinda do Reino Unido. Porém, se empolgou, e agora fez besteira. Depois de 11 dias que o jogador Williams chegou ao Brasil, concedeu entrevistas, participou de uma festa no próprio clube, foi impedido de estrear no último jogo do Corinthians por ser obrigado a cumprir os 14 dias de quarentena. A Anvisa agora pisou feio na bola, pois o jogador, repito, já estava no Brasil transitando livremente durante onze dias. Se o rapaz tiver algo a ser transmitido em termos de Covid-19, isso já aconteceu. Por sua vez, ao trabalhar errado, a Anvisa atrapalhou a vida do Corinthians e do campeonato.

RECUANDO

A diretoria do Grêmio de Porto Alegre resolveu acabar com sua conversa mole, e decidiu enfrentar o Flamengo, com ou sem público. Recuando da decisão anterior de não entrar em campo se tivesse torcida na arquibancada. O clube carioca tem uma liminar concedida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para abrir os portões e vender ingressos nos jogos que tenha o mando de campo. Na última semana a CBF resolveu se juntar aos 19 clubes da Série A e fazer frente contra o campeão brasileiro. O que é lamentável, já que as coisas começam a mudar e em muitos estados essa autorização já existe. O clube carioca investiu muito em seu elenco e a torcida é uma boa fonte de renda. Talvez, por não conseguirem o mesmo, os adversários tentem barrar com o único pensamento de gerar crise no seu rival. Se for isso, como estão falando, resta lamentar que a competência tenha que enfrentar esse tipo de situação.

ESQUENTOU

Esquentou e ficou até perigoso o clima da disputa entre os pilotos Lewis Hamilton e Max Verstappen durante o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, no domingo dia 12. Os dois disputaram o espaço em uma curva, bateram forte e deixaram a corrida antes do seu final. É a disputa cada vez mais acirrada pelo título da temporada, porém eles precisam pensar mais e acelerar um pouco menos para evitar o pior. O carro de Verstappen montou no carro do inglês Hamilton e, se não fosse pelos equipamentos de segurança algo de pior poderia ter acontecido. Sabemos que é muito dinheiro, título e até um pouco de vaidade que corre na F-1, porém nada disso pode ser superior aos cuidados e o respeito à vida. Essa não tem preço, ou não deveria. Na Fórmula 1 parece que vencer é mais importante.

MUDANÇA

Não creio que a Fifa esteja mais com tanta moral para promover mudanças radicais no futebol, como por exemplo, realizar a Copa do Mundo a cada dois, e não em quatro anos como acontece hoje. A primeira situação é fruto do resultado de um estudo solicitado junto a um grupo formado pela própria entidade. Os clubes já estão reagindo de forma contrária, pois isso traria, em suas avaliações, sérios prejuízos na liberação de jogadores nas chamadas “datas Fifa”. Lembrem da situação recente quando clubes da Inglaterra e Rússia não lideraram seus jogadores para as seleções que disputam as Eliminatórias Sul-americana. É um recado dos clubes e agora aguardemos pela reação da Fifa. Na rebeldia atual os clubes levaram a melhor, aguardemos agora essa nova queda de braço.

Rapidinhas

ABC em casa e América no campo do adversário. Próxima rodada decisiva na Série D do brasileirão.

PLACAR de 9 a 1 marca a estreia do Brasil na Copa do Mundo de Futsal. Jogo contra o Vietnã.

CRISE no basquete brasileiro. Treinador Petrovic deixa a seleção. A própria Confederação vive problemas internos.

QUEM largou bem no Grupo A, na segunda do estadual no RN, foi o Potyguar de Currais Novos. Venceu o Parnamirim, 2 a 0, é o líder.