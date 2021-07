TOQUE ESPORTIVO: BRASILEIRAS DEPORTADAS DA BÉLGICA

Incrível, lamentável e também uma vergonha internacional a postura de algumas pessoas que assumem a condição de dirigentes no esporte brasileiro. Começam com o péssimo comportamento nas ligas, passam pelas federações e chegam as confederações. Assim como temos frequentes problemas no comando da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o exemplo ruim também é seguido por aqueles que comandam a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). É o que diz a denúncia que envolve a deportação de toda a delegação brasileira ao chegar na Bélgica para o mundial de vôlei feminino, categoria Sub-20. Tudo por conta de duas jogadoras do Brasil que testaram positivo para Covid-19 e não foram isoladas do restante da delegação. As duas contaminadas eram companheiras de quarto. Ao tomar conhecimento da situação as autoridades belgas, logo que a delegação desembarcou no país, receberam o comunicado para sair imediatamente. A turma bagunça por aqui, em relação a vacina, isolamento social e higienização das mãos, depois quer fazer o mesmo lá fora. E tem mais, a denúncia partiu das famílias das jogadoras, diante do silêncio da CBV que não comunicou a situação das contaminadas e o não isolamento do restante da delegação. Irresponsabilidade pura da entidade que deveria ser a primeira a preservar e respeitar a saúde e a imagem do desporto do Brasil.

BRASIL, AOS TRANCOS E BARRANCOS

Literalmente de forma desajeitada em termos táticos, e apenas alguns lampejos de reação técnica individual, a Seleção Brasileira conseguiu chegar a decisão da Copa América. Situação que satisfaz aos que ficam apenas no aspecto de que, futebol é resultado. Como resultado, ótimo, porém quem pensa lá na frente, repito o que disse antes, na Copa do Mundo, as previsões são sombrias.

Continuamos na torcida pelo sucesso da seleção na Copa América, que passou apertado também pelo Peru, 1 a 0, assim como foram os últimos jogos na fase de classificação até chegar à semifinal. Se vencer a competição Sul-americana, o torcedor brasileiro espera uma mudança de postura, e não pensar que tudo anda às mil maravilhas. É pouco provável, porém para o mundial do Qatar seria interessante o grupo se reunir, no mínimo, trinta dias antes da estreia para se ter um tempo melhor para ajustar a parte tática e, trabalhar jogadas ensaiadas que não foram vistas na Copa América.

REINADO

Será que chegou ao fim o reinado do inglês Lewis Hamilton na Fórmula 1? A situação começa a ficar complicada devido ao crescimento do piloto Max Verstappen que ganhou mais um Grande Prêmio e já assumiu a liderança da temporada de F-1. Inclusive com uma pontuação que lhe garante tranquilidade e a certeza de que, mesmo perdendo a próxima corrida, continuará na primeira posição. Sendo assim, de contrato renovado com a Mercedes por mais dois anos, Hamilton terá que vencer as próximas corridas e torcer que seu principal concorrente na temporada não venha a pontuar ou, no mínimo, não consiga chegar entre os primeiros. O campeonato ficou mais interessante.

ESPAÇOS

Logo que a pandemia da Covid-19 acabe, ou esteja com a situação controlada, as competições esportivas amadoras poderão ser retomadas nas cidades do Brasil. E no Rio Grande do Norte a expectativa não é diferente para que eventos esportivos possam acontecer e, de preferência, com a presença do público. Na cidade de Tibau, por exemplo, é possível que nos próximos meses os esportistas já possam contam com dois novos espaços, Um já está pronto, que o novo estádio de futebol com arquibancadas e iluminação artificial para jogos noturnos. O outro equipamento, em fase de construção, é o Ginásio Poliesportivo. Com essas duas estruturas bancadas pela prefeitura, certamente o ambiente estará pronto para diferentes modalidades esportivas. Aguardemos.

DECADÊNCIA

Eu não chegaria ao ponto de dizer que vivem a mesma situação de decadência do Cruzeiro que caiu, e não consegue mais sair da Série B do Campeonato Brasileiro, porém é delicada a campanha do São Paulo na Série A e, pior ainda, o papel que vem cumprindo até aqui o Grêmio. Os dois da divisão de elite chegaram e permaneceram na zona do rebaixamento e, o mais preocupante para os seus torcedores é que as equipes não mostram futebol que os leve a confiar na virada de mesa. Daqui, mesmo concordando com a galera, recomendo apenas um pouco de calma, afinal o campeonato é longo e a turma da frente pode perder o fôlego. Como disse outro dia um torcedor do Flamengo – Não é como começa, e sim como termina.

LIDERANÇA

Apesar da derrota na última rodada o time do ABC continua liderando seu grupo no Campeonato Brasileiro da Série D. O problema agora é que dois paraibanos encostaram e, se o alvinegro comete novo deslize, pode perder o posto que tem ocupado desde as primeiras rodadas. O representante potiguar aparece em primeiro do Grupo A3, somando 09 pontos, porém o Campinense encostou e já soma 08, a mesma pontuação do Sousa, ambos da Paraíba. As próximas rodadas terão jogos decisivos para a questão da classificação e as primeiras posições. Cabe ao alvinegro fazer o dever de casa, já que recebe o Central-PE no estádio Frasqueirão em Natal.

ENCOSTANDO

Quem andou vencendo na última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro foi o América de Natal. Somou três pontos importantes para a sua classificação e, de quebra, ainda entrou no páreo para desbancar o seu rival, ABC, da liderança do grupo. O Mecão que havia estacionado nos 04 pontos conseguiu chegar a 07. Ainda não depende do seu próprio resultado para tirar a liderança do alvinegro, porém passa a apostar em uma combinação de resultados. Por exemplo, se conseguir vencer no próximo sábado e seu rival tropeçar. No caso superaria apenas o ABC. Porém, se também perderem seus jogos Campinense e Sousa, o América pode até fechar o final de semana na condição de líder. Coisas da magia apaixonante do futebol.

Rapidinhas

BOA pergunta. A quem interessa desregulamentar a profissão de educação física?

ATACANTE Gabigol não foi testado na semifinal. A opção foi por Richarlison que jogou bem.

PALMEIRAS avisa a Felipe Melo e Jailson que não fará renovação de contrato agora. Jogadores queriam.