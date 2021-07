TOQUE ESPORPIVO: POTIGUARES EM TÓQUIO

O Rio Grande do Norte também estará representado em Tóquio com diferentes profissionais. Entre atletas que competirão de forma direta, atleta-guia e mais um membro de comissão técnica, os potiguares estarão em número de sete nos Jogos Paraolímpicos do Japão, em Tóquio. Entre eles nomes que farão suas estreias ao lado daqueles que já possuem uma longa estrada no evento esportivo que reúne diferentes modalidades esportivas de todas as partes do mundo. Estreando, por exemplo, tem o atleta Júnior França que defenderá o Brasil e o nome do RN na modalidade de halterofilismo. Entre os experientes, destaque para a nadadora Joana Neves que irá para a sua terceira edição de Paraolimpíadas. Pode até servir de base e orientação aos demais. Vamos então conferir a relação dos convocados e em quais modalidades ou funções eles estarão nos representando. Entre os Atletas teremos: Júnior França (halterofilismo), Romário Marques (goalball), Cecília Araújo, (natação), Joana Neves (natação), Ana Raquel Lins (ciclismo), Arthur Silva (judô), Thalita Simplício (atletismo), Importante também a presença do Atleta-guia, e ele será: Felipe Veloso (atletismo) e o convocado para a Comissão técnica: Carlos Williams (halterofilismo). Sucesso a todos eles e que possam, no retorno, estampar medalhas no peito.

COPA AMÉRICA, DECISÃO E REAÇÃO

Os confrontos entre Brasil e Argentina no futebol, sempre foram motivos de muita discussão entre brasileiros e argentinos. Isso dentro e fora de campo. Hoje em dia, não sei se também por conta da pandemia da Covid-19, apontada como sendo motivo de todos os conflitos, a cena mudou. Estranhamente o agito agora acontece entre brasileiros e, brasileiros. O jogador Neymar reagiu, com certa dureza, contra aqueles compatriotas que vão torcer pela Argentina na final da Copa América.

O atacante disse que é torcedor do Brasil em qualquer modalidade esportiva, concurso de modelo, oscar e o “krl a 4”. E disse ainda “Se tem Brasil ou sou Brasil, e quem é brasileiro e faz diferente? Ok, vou respeitar… mas vai pro krl”. Tirando os palavrões, até concordamos com o jogador, embora respeite o direito de escolha das pessoas. Entendo que a seleção não mostra um futebol que nos faça sonhar com título mundial, porém prefiro torcer pelo Brasil. E, sem mandar ninguém pro “krl” respeito sim quem pensa diferente.

AMADOR

Aos poucos a rotina do futebol amador vai sendo retomada nos bairros de Mossoró, cidades vizinhas e comunidades da zona rural. Claro, sempre pedindo que todos se protejam usando máscaras se não tiver jogando e higienizando as mãos. Em Veneza município de Baraúna, tem jogo no domingo: Chapecoense x Molecada (07:00) seguido de Vila Nova x Zona Norte (9:00). Arbitragem da rodada com Josué Araújo, Henrique Alves e Morais Suassuna. Amistoso, domingo em Mossoró, campo da Rffsa: CEMAX x Aeroporto (Baixinho), começa às 08:00, árbitro Carlos Ênio Carneiro. Escola de Arbitragem Kaio Jefferson, contato – (84) 9 8786 – 0335 OI ZAP e (84) 9 9971 – 0323 TIM.

CONTAMINAÇÃO

Faltando menos de vinte dias para o início dos Jogos Olímpicos em Tóquio, no Japão, a notícia que chega não é das melhores. A informação é de que aumentou nos últimos dias o número de pessoas contaminadas pelo vírus da Covid-19. Mesmo assim, até o fechamento da coluna, não havia nenhuma ação em torno de restrições ou, em caso extremo, de novo adiamento. Os organizadores vão apostar nas orientações e na consciência de cada um que esteja no país para participar dos Jogos. É complicado, mas a competição deve acontecer assim mesmo.

TREINADOR

Mais um time da segunda divisão do futebol do Rio Grande do Norte anuncia a contratação do seu treinador para o Campeonato Estadual que deverá começar no próximo mês. Agora foi a vez do Potyguar de Currais, outro que tenta retornar a divisão principal. Para comandar esse projeto da lateral do campo a diretoria do time seridoense acertou com o técnico Higor César, que conhece bem o futebol potiguar. Antes do time currais-novense a outra agremiação que já definiu o seu treinador foi o Mossoró Esporte Clube, o MEC, que terá o comando de Miluir Macedo. Votos de sucessos aos dois bons profissionais.

EUROCOPA

Algumas seleções com menor expressão no cenário mundial até que tentaram provocar surpresas, porém a decisão da Eurocpa chega com equipes já consagradas no cenário europeu e mundial. Uma delas é a Inglaterra que na verdade é mais forte em seus campeonatos graças a presença de atletas estrangeiros. Mas, para esse ano, é finalista da Eurocopa, embora não consiga o mesmo êxito quando se fala em Copa do Mundo. Anda devendo. Já a outra finalista é a reconstruída Itália que ficou de fora do último mundial. Quem sabe a Eurocopa seja um recado de que a Squadra Azurra voltou. Decisão, 16:00, domingo.

CHEGANDO

Lembram que em edições anteriores eu falei no fôlego, em termos de qualidade do elenco e que um bom time não basta para o longo Campeonato Brasileiro? Pois bem, o cenário começa a mudar. Será mantido? Só o tempo dirá. Estou falando da Série A do brasileirão. Chegaram ao grupo que briga pelo título dois dos principais favoritos, Palmeiras e Atlético-MG. O Porco é líder enquanto o Galo aparece mais embaixo, porém vindo de vitória contra um concorrente direto, o Flamengo. Vai chegando o momento de fazer a separação entre adultos e meninos. Não é impossível, porém é muito difícil novidade em um campeonato como o brasileiro. Dos 20 times, 07 ou 08 brigam pelo título, números que podem cair para quatro ou cinco.

Rapidinhas

FUTSAL, Potiguar fecha parceria com NC2 Sports, de Neto Caraúbas, e reativará categoria.

TEM jornalista justificando torcer pela Argentina o comportamento negativo dos cartolas da CBF.

NOS resta denunciar os desmandos e, quem tem o poder, retirar a laranja podre saco.