Tony Fernandes terá pré-candidatura a prefeito lançada pelo Avante

Os vereadores Tony Fernandes e Paulo Igo estão de saída do Solidariedade para o Avante. De partido novo,.Tony será apresentado como pré-candidato a prefeito de Mossoró nas eleições 2024, enquanto Paulo tentará renovar o mandato na Câmara Municipal.

O diálogo com o presidente estadual do Avante, Jorge do Rosário, foi iniciado há alguns meses, e ganhou força nos últimos dias.

Na manhã desta quinta-feira, 21, Tony e Paulo Igo participaram de reunião com Jorge e os pré-candidatos à Câmara Municipal pelo partido. O encontro contou ainda com a presença do secretário geral do Avante do RN, Franklin Robson.

Há alguns meses, Jorge do Rosário vem demonstrando que o Avante quer ter candidatura própria nos principais colégios eleitorais e Mossoró é o segundo deles.

No planejamento do Avante, a pré-candidatura de Tony e a nominata de pré-candidatos a vereador serão apresentadas em janeiro, possivelmente com a presença do presidente nacional do partido, deputado federal mineiro Luiz Tibé.