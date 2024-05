Tony Fernandes pede ao MP investigação do ‘caso Thiago Bento’

O líder da oposição na Câmara Municipal de Mossoró, vereador Tony Fernandes (Avante), anunciou estar oficiando o Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) para investigação de áudio atribuído ao ex-servidor Thiago Bento, demitido da Secretaria Municipal de Cultura, após divulgada a gravação, semana passada.

Tony Fernandes lembrou que, no áudio, o gravado diz que “se os valores cobrados fossem R$ 20 ou R$ 25, nós chegamos a colocar R$ 50 mil”. Em outro trecho, continua Fernandes, o áudio diz que “se vai ser R$ 25 mil, R$ 20 mil vai ser para a contratada e R$ 5 mil para o servidor”.

O parlamentar acrescentou que, de imediato, a gestão municipal demitiu Thiago Bento, mas não explicou o porquê da postura do servidor. Segundo Tony, não se trata de pré-julgamento, mas de necessidade de esclarecer os fatos.

“Isso é grave. A oposição na Câmara está formulando ao MP que investigue. É uma secretaria muito importante, vai gerir grande soma no Mossoró Cidade Junina, e os contratos têm que ser analisados sobre o zelo com dinheiro público, e também é o papel da Câmara fazer isso. O ofício está disponível para ser assinado por todos os vereadores, porque é um esclarecimento pertinente para toda Mossoró”, disse.

Outros temas

No mesmo pronunciamento, Tony Fernandes anunciou que, amanhã, apresentará requerimento de urgência ao projeto de lei de sua autoria que cria a Semana Municipal da Mãe Atípica.

Segundo ele, a proposta é um pedido de coletivo de mães atípicas em Mossoró sobre dificuldades em relação a políticas públicas para pessoas com deficiência. “Queremos fazer homenagem às mães atípicas em uma semana de conscientização, e peço apoio dos vereadores para aprovação”, justificou.

O parlamentar também registrou a importância da duplicação das pontes da Avenida Presidente Dutra, com ordem de serviços assinadas ontem. “É uma necessidade antiga, e a gestão acerta quando faz a duplicação das pontes, um acerto para mobilidade urbana. A gente elogia quando acerta e cobra quando tem que cobrar”,

Por fim, Tony Fernandes lamentou o tomógrafo do PAM do Bom Jardim encaixotado há dois anos, e a população clamando por exames. Segundo ele, já há dificuldades na oferta desse exame no Hospital Tarcísio Maia, e o tomógrafo da Prefeitura encaixotado. “Não é razoável, e acreditamos até ser um ato criminoso com as pessoas que tanto precisam desses exames”, concluiu.