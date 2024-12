Tomba Farias defende Rogério Marinho para o Governo do RN em 2026: “Preparadíssimo”

O deputado estadual Tomba Farias defendeu nesta sexta-feira (29) a candidatura do senador Rogério Marinho ao Governo do Estado em 2026. Na avaliação de Tomba, o senador está “preparadíssimo” para suceder a Fátima Bezerra (PT) e fazer “as mudanças que o Rio Grande do Norte precisa”.

“Ele é muito preparado. Já mostrou que é preparado, já mostrou que pode fazer, e é muito corajoso. Quem é o político que não sonha um dia em dirigir os destinos do seu estado? Ele é preparadíssimo. As pessoas precisam não só governar, é ter coragem de fazer as mudanças. Eu vejo em Rogério isso”, afirmou Tomba, em entrevista ao programa 12 em Ponto, da 98 FM.

Reeleito deputado estadual pelo PSDB, Tomba Farias deixou o partido em comum acordo e se prepara para se filiar ao PL, partido que é presidido no RN por Rogério Marinho.

À 98 FM, Tomba registrou que Rogério tem se destacado no cenário nacional, ao exercer a liderança da Oposição no Senado. “O trabalho que ele faz a nível nacional é um trabalho cansativo, ardente, mas ele está fazendo um belo trabalho. E corajoso, porque não é todo mundo que tem coragem de falar a verdade do que está acontecendo”, afirmou o deputado, que disse ter ficado impressionado com o desempenho do aliado durante uma recente viagem que fez a Brasília.

