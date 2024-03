TJRN implanta mutirão nos Juizados de Violência Doméstica nas Comarcas de Natal, Parnamirim e Mossoró

A Presidência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, com o suporte da Corregedoria-Geral de Justiça e da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CE-Mulher), instalou mutirão nos cinco Juizados de Violência Doméstica do Estado com o objetivo de agilizar a prestação jurisdicional dessas unidades nas Comarcas de Natal, Parnamirim e Mossoró. A atuação do mutirão deve priorizar os processos da Meta 8 do CNJ, que visa julgar 90% dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher distribuídos até 31 de dezembro de 2022.