TJRN abre seleção para estágio de pós em Direito; inscrições até 26 de abril

A seleção dos candidatos será realizada mediante: prova escrita com questões objetivas e/ou discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, conforme conteúdo programático disponibilizado no edital; e entrevista e análise do currículo, de caráter eliminatório, em que se analisará exclusivamente a aptidão do candidato para a vaga, bem como as necessidades da unidade e o perfil acadêmico do candidato.

A primeira etapa será realizada no dia 12 de maio, às 9h, na sede do Tribunal de Justiça, localizado na Avenida Jerônimo Câmara, Nº 2000, bairro Nossa Senhora de Nazaré, Natal. O candidato deve comparecer ao local indicado com antecedência mínima de 60 minutos do início da prova.

A lista dos habilitados na prova será divulgada no DJe, com data prevista para o dia 19 de maio de 2023, bem como a convocação para a entrevista pessoal.