Tite tem primeiro dia de trabalho no Flamengo e não descarta título: “Ainda tem um sonho”

Globo Esporte

O elenco do Flamengo se reapresentou no fim da tarde desta terça-feira. Mas o dia no Ninho do Urubu começou bem cedo. Antes das 9h (de Brasília), Tite já estava no centro de treinamento para iniciar o primeiro dia de trabalho pelo novo clube. A primeira – e principal – missão é a vaga direta na Libertadores, mas o treinador não descartou a luta pelo título do Brasileirão.

Tite retorna ao comando de um clube depois de mais de seis anos com a Seleção Brasileira. O treinador iniciou um período sabático logo depois da Copa do Mundo do Catar e interrompeu o descanso para assumir o Flamengo ainda na temporada de 2023. No início, a ideia do treinador era retornar aos trabalhos somente em 2024.