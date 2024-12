Tite recebe sondagem do Grêmio, mas reforça intenção de trabalhar fora do Brasil

O Grêmio procurou Tite, livre no mercado desde a saída do Flamengo. O técnico, no entanto, reforçou a ideia de que espera propostas de fora do Brasil até o meio do próximo ano e tem conversas com clubes da Europa e da Arábia Saudita.

A informação foi publicada por GZH e confirmada pelo ge. O Tricolor tinha em Tite a principal figura para substituir o técnico Renato Portaluppi, que deixou Porto Alegre nesta terça-feira.