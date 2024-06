Tite cobra diretor da CBF e desabafa: “Faça as coisas corretas”

Após um primeiro tempo no qual o Bahia impôs seu ritmo de jogo, o Flamengo assumiu o protagonismo da partida no Maracanã e venceu por 2 a 1, nesta quinta (20), e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Após o jogo, o técnico Tite elogiou a postura do time, que chegou à vitória com David Luiz, aos 49 minutos da etapa final.

“Talvez a metáfora que tu tenha usado de lutar é jogar. Jogou muito no segundo tempo, mas jogou muito. Engoliu o primeiro tempo, que teve bastante dificuldade. Jogou muito. Teve espírito que erradia do torcedor para o campo, nas ações que os atletas fazem. Esse unir de força faz ter esses momentos”, avaliou o técnico.

O Flamengo saiu na frente com Gerson, mas Everaldo deixou tudo igual para o Bahia no Maracanã. Na etapa final, o time de Tite pressionou e buscou a vitória até o fim, repetindo o enredo da última rodada, quando buscou o empate com o Athletico-PR, na Ligga Arena, nos acréscimos com Evertton Araújo. Desta vez, David Luiz foi o herói.

Ao longo da entrevista, tanto Tite quanto seu auxiliar Cléber Xavier mandaram um “recado” para a CBF, cobrando responsabilidade com a saúde dos atletas devido a marcação dos jogos. Neste contexto, a comissão técnica lembrou dos desfalques que tem por conta da Copa América.

“Eu vou falar direto para ele, para o Júlio Avellar que é o cara responsável pelo calendário. Ele tem que cuidar direitinho da sua atividade, da organização e do tempo de descanso das equipes. Tem atletas que vão estourar porque vão jogar em menos de 72 horas. Vai estourar lesão, joelho, tornozelo. Isso prejudica o clube, prejudica uma campanha, o atleta individualmente. Cuidado. Vou dar de novo o nome: Júlio Avellar. Faça as coisas corretas”, afirmou Tite.

“Estou aqui para endossar ainda mais as palavras do professor Tite e nossa comissão. São onze jogos em que temos o desequilíbrio pelos selecionáveis, o que vem acarretando em atletas sendo expostos e correndo risco de lesão. Somados a isso, vamos para domingo, pelo segundo jogo, com o intervalo curto de menos de 66 horas”, completou Cléber Xavier.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro volta ao Maracanã para enfrentar o lanterna Fluminense. O Fla-Flu será às 16h (de Brasília) de domingo (23).