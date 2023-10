Tite chega ao Ninho para primeiro treino no Fla

O Globo

Horas após o Flamengo oficializar que Tite será o novo treinador da equipe, o técnico já está no CT Ninho do Urubu para dar início ao trabalho. Nas redes sociais, o clube publicou uma foto do novo comandante se familiarizando com o ambiente de trabalho, acompanhado do vice de futebol, Marcos Braz. Tite também recebeu uma camisa com seu nome e o número 12.

Depois de duas semanas de negociações, o Flamengo anunciou na noite da segunda-feira que Tite foi o escolhido para ocupar o cargo após a demissão de Jorge Sampaoli. O ex-técnico da seleção brasileira já havia afirmado que desejava encerrar 2023 sem assumir compromissos profissionais, mas vislumbrou nos dois meses de trabalho que ainda restam para o rubro-negro uma oportunidade de “arrumar a casa” para a temporada de 2024. A paralisação do Brasileirão para a Data Fifa, que terá amistosos do Brasil nesta quinta e na próxima terça, foi o período escolhido para dar início ao trabalho.

Tite chega ao clube acompanhado de uma comissão técnica com mais quatro nomes. Seu filho, Matheus Bachi, é um dos auxiliares, assim como Cleber Xavier. O preparador físico Fábio Mahseredjian, e o analista de desempenho Lucas Oliveira completam a delegação que chegou com o treinador ao Flamengo. Todos tem contrato até dezembro de 2024.

O treinador falou sobre a expectativa para o trabalho:

— Orgulho. Uma responsabilidade muito grande e um desafio profissional. A estrutura, toda ela te permite um trabalho de alto nível como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta.