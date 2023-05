Tiroteio no Texas deixa 8 mortos

Texto RFI

“Ele ouviu tiros e neutralizou o suspeito”, descreveu Harvey sobre o policial que se encontrava no Allen Premium Outlets, a cerca de 40 km de Dallas. “Também chamou ambulâncias”, acrescentou. As autoridades locais saudaram a ação do policial. Entre os feridos transportados para um hospital da região, dois não resistiram aos ferimentos e morreram.

No horário em que ocorreu o ataque, o shopping registrava movimento de clientes que faziam as compras do fim de semana. Imagens de câmeras de vídeo exibidas pela CNN mostram o atirador, que não teve a identidade revelada pelas autoridades, sair de um carro no estacionamento do shopping e visar os frequentadores. O corpo do atirador foi encontrado sem vida após a chegada de reforço policial, assim como os corpos de seis vítimas.

O governador do Texas, Greg Abbott, classificou o ataque como “uma tragédia indescritível”. O comandante Brian Harvey disse que a polícia acredita que o atirador agiu sozinho. O presidente Joe Biden foi informado do tiroteio, segundo um assessor da Casa Branca.

Janet St. James, porta-voz da Medical City Healthcare, empresa que administra vários centros de traumatologia no norte do Texas, disse que recebeu oito pacientes vítimas do tiroteio, com idades entre 5 e 61 anos, de acordo com informações da NBC News.

“Allen é uma cidade segura e orgulhosa disso, o que torna este ato de violência sem sentido ainda mais chocante”, afirmou o prefeito Ken Fulk em um comunicado. “Quero saudar os policiais e os bombeiros pela sua resposta rápida”, continuou o prefeito, destacando que o treinamento “minucioso” pode ter “salvado vidas hoje”.

Segundo Jaynal Pervez, uma testemunha entrevistada pela CBS que chegou ao local após uma chamada de sua filha, o tiroteio provocou cenas de caos no shopping. “Vi sapatos e telefones celulares de pessoas na rua”, disse.

Com mais armas do que habitantes, os EUA têm a maior taxa de mortalidade por arma de fogo de qualquer país desenvolvido: 49.000 em 2021, em comparação com 45.000 em 2020.

O site Gun Violence Archive já contabilizou mais de 195 tiroteios em massa nos EUA apenas neste ano, ou seja, em que quatro ou mais pessoas ficaram feridas ou morreram.

Com informações da AFP