Tiro de Guerra realiza campanha solidária e arrecada mais de 10 toneladas de alimentos

Uma ação solidária realizada pelo Tiro de Guerra 07-010 neste mês de agosto arrecadou mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis e cestas básicas em prol das famílias que enfrentam dificuldades em virtude da pandemia da Covid-19.

O subtenente Paulo Sérgio Trombini Benvegnu disse que a campanha foi um sucesso e faltando ainda poucos dias para o encerramento da ação, a meta estipulada pelos organizadores foi alcançada. A campanha se estende até o próximo dia 24.

“Este ano nós estabelecemos uma meta de 10 toneladas de alimentos e já a ultrapassamos. O nosso prazo de encerramento da campanha é o próximo dia 24. Nós colocamos os atiradores em alguns pontos na cidade. Solicitamos autorização em alguns supermercados e também nos organizamos em equipes que foram de casa em casa pedir nos bairros. A gente quer agradecer à população mossoroense que se solidarizou, acreditou no nosso trabalho e colaborou com o sucesso de nossa campanha”, destacou.

O subtenente acredita que cerca de mil famílias mossoroenses serão contempladas com a complementação alimentar. “O nosso planejamento é montar mil cestas. Vai ser possível a gente ajudar mil famílias.

Benvegnu destaca ainda que esta campanha foi importante na construção do caráter do soldado e cidadão, pois desenvolveu nos atiradores o senso de responsabilidade e a prática do civismo e da cidadania perante à sociedade, oportunizando o conhecimento dos problemas sociais locais, além de integrá-los à realidade em que vivem.

O TG também realizou uma parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Juventude (SMDSJ), para mapeamento de famílias necessitadas e distribuição das cestas. A Gerente da Proteção Social Básica da Secretaria, Joana Amélia disse que a distribuição das primeiras 300 cestas básicas vai iniciar neste sábado (21), em três comunidades rurais.

“Nós iremos beneficiar com essa parceria com o Tiro de Guerra, neste sábado, três comunidades. Lorena, Olho D’água e Chafariz. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde muitas famílias perderam seus empregos e estão passando por dificuldade. Essa complementação alimentar vem num momento muito importante para a gente poder beneficiar quem precisa de alimento. É uma parceria muito importante. Agradecemos ao Tiro de Guerra de Mossoró por ter procurado a Secretaria de Desenvolvimento Social para a gente levar esses alimentos às famílias mais vulneráveis”.