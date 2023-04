Tibau será contemplada por projeto da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Tibau, recebeu a visita de um dos representantes da Secretaria de Agricultura Familiar do Estado. Com o objetivo de trazer um projeto que beneficiará a cidade através da rede Xique Xique, uma iniciativa que visa criar circuitos de feiras no estado para escoar a produção local e oferecer os produtos para as compras governamentais.

Com o projeto Xique Xique, Tibau poderá participar de um circuito de feiras que vai percorrer várias cidades do estado, sendo uma oportunidade para os produtores locais comercializarem seus produtos e expandirem suas vendas. Além disso, a iniciativa também irá fornecer suporte disponibilizando kits feiras, que contém barracas, balança, caixas plásticas, lixeiras e carrinhos para transporte de carga das mercadorias.