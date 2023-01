Tibau sediou reunião entre municípios para discussão da transformação do polo Costa Branca em instância de governança regional

A cidade de Tibau recebeu na última quarta-feira, 11, a última reunião do Conselho do Polo Costa Branca, administrado pelo Governo do Estado, através da SETUR. O conselho está em transição para a instalação da denominada IGR (Instância de Governança Regional) entidade privada que passará a conduzir as ações de desenvolvimento do Turismo na região da Costa Branca, composta pelos municípios de Mossoró, Tibau, Areia Branca, Grossos, Baraúna e Serra do Mel. A referida reunião aconteceu na sede da Câmara de Vereadores da cidade.

A mudança para IGR traz aos conselheiros mais autonomia e responsabilidade nas diretrizes que norteiam a região da Costa Branca turisticamente, com liderança da iniciativa privada e o apoio dos poderes públicos, governo e municípios participantes.