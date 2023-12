Tibau reforça medidas de segurança para Veraneio 2024

A Prefeitura de Tibau coordenou hoje uma reunião estratégica com todas as forças policiais e entidades de segurança do município e do estado. Sob a liderança da prefeita Lidiane Marques, o encontro teve como objetivo principal fortalecer as medidas de segurança durante o veraneio 2024.

O encontro contou com a presença de representantes do ITEP, Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Polícia Penal e Marinha do Brasil, além de agentes de segurança e inteligência.

Conforme decisões tomadas na reunião, a partir de 23 de dezembro até 18 de fevereiro, serão intensificados os atendimentos e operações de segurança na região. Estão planejadas a implementação de delegacias móveis, o reforço com ambulâncias e a formação de parcerias estratégicas entre as forças de segurança.

A Prefeitura de Tibau reitera seu compromisso com a segurança pública e busca assegurar uma temporada de verão tranquila e segura para todos os residentes e visitantes.