Tibau recebe caminhão “Amigo do Peito” que realiza 70 mamografias

A mamografia é o melhor exame para detectar o câncer de mama. Como forma eficaz de prevenção, a Prefeitura de Tibau, com recursos próprios, e através da Secretaria Municipal de Saúde, montou nesta sexta-feira, 16 de julho de 2021, no Espaço da Luz, que realizou 70 exames de mamografia.

O objetivo, segundo a secretária de saúde Márcia Cristina Alves é facilitar o acesso das mulheres ao exame de mamografia, e por meio do projeto “Amigo do Peito” uma unidade móvel foi possível realizar exames de mamografia com tecnologia de forma inteiramente gratuita.

Pela manhã, a prefeita Lidiane Marques (PSDB) acompanhou a ação, conversou com algumas mulheres que aguardavam realizar o exame, assim como dialogou com profissional que estava realizando os exames e que na oportunidade explicou o funcionamento e a moderna tecnologia empregada.

“É uma ação importante pelo fato de que muitas dessas mulheres não têm acesso ao exame, algumas vezes por questões financeiras e deslocamento para outras cidades, esta foi uma grande oportunidade de fazer o exame gratuitamente e prevenir a doença”, disse a prefeita.

ENTREGA

De acordo com a secretária de saúde, os laudos serão entregues dentro de um prazo de 15 dias úteis, na própria secretaria, no Centro Administrativo.