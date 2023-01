Tibau realiza edição de 2023 do Beach Soccer

A Prefeitura de Tibau, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realiza a partir do próximo sábado, 7, a edição de 2023 do Beach Soccer, na Arena Pedra do Chapéu, a partir das 14h.

A competição vai reunir 12 equipes que vão se enfrentar aos sábados e domingos, sendo três jogos no sábado e três no domingo.

Para a atual gestão, o campeonato é um excelente momento para que os desportistas de Tibau, veranistas e turistas que se encontram na cidade possam prestigiar o evento.