Tibau realiza ação de volta às aulas da rede Municipal

A Prefeitura de Tibau, por meio da Secretaria de Educação, realizou hoje, 27 de fevereiro, uma ação de recepção aos alunos na volta às aulas para o ano letivo de 2023.

A recepção aos alunos foi marcada com muita alegria e carinho, com momentos de apresentação teatral e disponibilização dos novos fardamentos e kits escolares com mochila, caderno, lápis, borracha, coleção de madeira e lápis de cera, tinta guache, pincéis e canetas. Material escolar pensado com muito cuidado para oportunizar o aprendizado durante todo o ano.

Lidiane Marques salientou que todas as creches e escolas foram organizadas para

um melhor ano letivo. Na oportunidade agradeceu, também, a Secretaria de Educação, Socorro Nascimento, aos profissionais da educação e equipe em geral, que estão de braços abertos para receber a comunidade de estudantes com muito zelo e dedicação.