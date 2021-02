Tibau instala barreiras sanitárias durante Carnaval

Para conter a proliferação e garantir o cumprimento das medidas de segurança contra o Covid-19, o município de Tibau/RN, instituiu os decretos 001/2021 e 004/2021 que proíbem todo e qualquer evento que possa resultar em aglomeração de pessoas e a instalação de barreiras sanitárias nas vias de acesso à praia durante o período de carnaval.

De acordo com os decretos, as medidas devem ser cumpridas nos dias 13, 14, 15, 16 e 17 deste mês. Para conter a entrada de turistas, várias barreiras foram instaladas neste domingo (14), nas vias de acesso a Tibau. Realizada por policiais militares e departamento de trânsito, a fiscalização cumpriu determinações como a exigência do uso de máscara e utilização de álcool gel.

Segundo a determinação municipal, não será permitido a entrada de carros de som, carros transportando paredões, mine trios e trios elétricos no município. A fiscalização também acontece na área urbana e orla marítima para evitar que ocorra qualquer tipo de manifestação que possa causar aglomeração de pessoas.