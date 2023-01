Tibau é reconhecida nacionalmente com certificado de menção honrosa por boa Governança pública

A Prefeita Lidiane Marques e a Secretária de Educação, Maria do Socorro, receberam na sexta-feira, 27, o certificado de menção honrosa do VI Seminário Internacional de Custos, Governança e Auditoria do Setor Público, da Universidade de Brasília (UNB), por boa Governança Pública no ano de 2022. O título refere-se a missão proposta nas ações pedagógicas e compromisso com as políticas públicas referentes à educação executadas pelo poder executivo na área.

Para a gestão municipal, o reconhecimento é fruto de um trabalho conjunto da Secretaria de Educação com o Chefe do Gabinete, Luiz Nazareno, visando sempre melhorias para a população de Tibau.

O Seminário aconteceu durante todo o ano de 2022, acompanhando a atuação e aplicação dos recursos da educação. Ao final, Tibau foi contemplado com o título por possibilitar o andamento das ações, aplicação dos recursos de forma coesa e por garantir uma educação de qualidade.