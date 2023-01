Tibau é finalista pelo segundo ano consecutivo em premiação internacional

No último dia 05, a Green Destinations, organização de global e sem fins lucrativos originária da Holanda, divulgou a lista de finalistas da premiação internacional Green Destinations Story Awards 2023.

A cidade de Tibau aparece entre as finalistas dessa premiação, que tem o objetivo de reconhecer as boas práticas e enaltecer as histórias inspiradoras e marcantes vivenciadas em destinos turísticos que possuem destaque em nível mundial. É a segunda vez que o município concorre, tendo sido premiado entre os 100 melhores destinos sustentáveis ao redor do mundo no ano de 2022.

A Green Destinations desenvolve ações de apoio aos destinos, negócios e comunidades locais com foco em responsabilidade e sustentabilidade. Dentro da premiação existe ainda a categoria People ‘s Choice Awards, que escolhe a história mais inspiradora e permite votação popular, através de um formulário disponibilizado online (link de acesso – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSZKIqCAzx2rfzLjXMH0G4Qz1m4Jo8CzqdmIH9VAzh25SbWw/viewform), uma boa oportunidade para os tibauenses contribuírem para a conquista em mais um ano.

Para a Gestão da Prefeita Lidiane Marques, estar entre os finalistas de uma premiação tão significativa, demonstra o compromisso com o desenvolvimento do Turismo na cidade, colocando o município em posição de destaque e notoriedade no Brasil e no mundo.