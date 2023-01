Tibau é a primeira cidade no Brasil a implementar plataforma cidades gov.br

A cidade de Tibau se torna destaque nacional com pioneirismo na implantação da plataforma Cidades Gov.br. A gestão municipal desenvolveu, ao longo do último ano, um projeto-piloto com a tecnologia, e no final de 2022 conseguiu disponibilizar para a população a ferramenta que integra os serviços municipais aos já disponíveis por meio do Gov.br, do Governo Federal.

A plataforma oferta serviços digitais para a população com a praticidade e segurança do Gov.br. A ferramenta possibilita também aplicações para a gestão das prefeituras e câmaras municipais, ajuda na redução de custos no atendimento ao público, ampliando os serviços digitais para o cidadão acessar sem sair de casa.

O responsável pela implantação em Tibau foi o chefe de gabinete, Luiz Nazareno, que comenta que o desafio é sempre ofertar serviços de qualidade aos munícipes. “Nós estamos buscando cada vez mais oferecer novos serviços e estamos trabalhando para usar a ferramenta disponível do portal. Um ponto interessante é a possibilidade de fazer o agendamento e o acompanhamento da solicitação dos serviços municipais através do portal Cidades GOV. BR”, destacou.