Tibau divulga programação completa do São João na Praia 2024



Tibau está em clima de festa! Nos dias 5, 6 e 7 de julho, a cidade vai realizar o São João na Praia 2024, o primeiro de três eventos, parte do “Férias em Tibau”, grande acontecimento que promete agitar moradores e turistas com uma programação especial entre julho e agosto. Confira a programação completa do São João na Praia 2024:

Sexta (05 de julho)

Programação cultural

Apresentações das Escolas Municipais e Estaduais do município de Tibau

Concurso Rainha do Milho Mirim com alunas da Rede Pública Municipal

Concurso Rainha da Melhor Idade (idosos do centro de convivência Cintia Livia)

Abertura do Concurso da Rainha do São João na Praia com o desfile da Rainha de 2023

Concurso Rainha São João na praia 2024

Desfile da Rainha da Diversidade 2023

Concurso Rainha da Diversidade 2024

Concurso de Quadrilhas Tradicionais São João na Praia 2024

Sábado (06 de julho)

Efrain Lima

Circuito Musical

Guilherme Ferri

Bonde do Brasil

Domingo (07 de julho – Praia – Durante o dia)

Alex do Acordeon

Cavalo de Pau

Noite:

Thiago Freitas

Núzio Medeiros

O São João na Praia 2024 é mais do que uma festa, é um resgate cultural de Tibau. A cidade está retomando suas tradições e trazendo benefícios para a população, com um evento que valoriza a cultura local e impulsiona a economia.