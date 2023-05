Tibau divulga abertura de inscrições para o ENCEJA 2023

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, é um exame de nível nacional que ajuda jovens e adultos a conseguirem suas certificações de conclusão de ensino fundamental e médio.

No município de Tibau, as inscrições estão abertas e podem ser feitas diretamente na Sala do Empreendedor ou pelo site encejanacional.inpe.gov.br, e tem suas inscrições abertas dentro do período de 22 de maio até 02 de junho de 2023. A participação e o ato da inscrição são totalmente gratuitos, para os que não faltaram a nenhuma edição do exame, destinados a pessoas que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada uma das etapas de ensino.

A idade mínima para a realização do exame é de 15 anos completos para o ensino fundamental e de no mínimo 18 anos completos para o ensino médio. Realize a inscrição e conclua sua etapa de ensino fundamental ou médio, ENCEJA em Parceria com a prefeitura de Tibau.