“Tibau continuará no caminho do avanço”, afirma prefeita em mensagem anual

e ampliação da UBS da Comunidade de Gangorra, e ampliação dos atendimentos aos pacientes do Centro Especializado em Reabilitação (CER), entre outros serviços.

“É válido destacar, a recente conquista do nosso município, que recebeu as doses da vacina de prevenção à dengue e iniciará a imunização do público alvo nos próximos dias”, comentou Lidiane Marques.

Outros pontos

Na mensagem, Lidiane ainda destacou a entrega da reforma do muro do Cemitério São Sebastião, a Praça Municipal Jaida Gomes da Silva e o Centro de Velório Municipal Glicéria da Silva, um marco na história do Município.

Avanços em áreas como Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Turismo, Agricultura e Administração também foram evidenciados na mensagem que marcou o início dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal em 2024.