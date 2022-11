Tibau comemora Dia do Evangélico com três dias de festa

Em comemoração ao Dia do Evangélico, a Prefeitura de Tibau realizará uma programação especial para a data, que é celebrada na cidade no dia 30 deste mês, como homenagem às pessoas que seguem a religião evangélica.

O evento de louvor e adoração a Deus irá acontecer entre os dias 28 e 30 de novembro, com a seguinte programação:

Dia 28/11, pregação com Pastor Robson Viana, louvor com Maurizelia e presença do pastor Enéias e Banda Manancial. Dia 29/11, pregação com Pastor Izaque, louvor com Eliane Fernandes e presença de Ivan e Banda Renascer. Encerrando a programação, dia 30/11, a Marcha para Jesus, com pregador Pastor Jairo Kairon, cantor Jota Neto e Pastor Genésio e Banda Agapi.

A Prefeita Lidiane Marques ressalta que a gestão municipal apoia e valoriza toda manifestação religiosa, assim como cultural, que integram, na perspectiva do bem.