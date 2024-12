The Best: Fifa informa data para anúncio dos melhores do mundo

A Federação Internacional de Futebol (Fifa) anunciou que a premiação do The Best será realizada nesta terça-feira (17), às 14h (de Brasília), em jantar de gala em Doha, no Catar.

Entre os jogadores que disputam o prêmio de melhor do mundo, Vinicius Jr., do Real Madrid, é um dos favoritos. Rodri, vencedor da última Bola de Ouro após desbancar o brasileiro, também está na disputa.

O anúncio será feito na véspera da final da Copa Intercontinental, que será disputada também no Catar entre Real Madrid e Pachuca.

Sobre o The Best

Além do prêmio de melhor jogador do mundo, a Fifa também premia outras categorias, como melhor jogadora, melhor treinador no futebol masculino, melhor treinador(a) no futebol feminino, melhor goleiro, melhor goleira e time do ano.

Uma das novidades é o Prêmio Marta, que escolhe o gol mais bonito do futebol feminino. O vencedor do Prêmio Puskás, de gol mais bonito do futebol masculino, também será definido nesta terça.

Outra premiação que conta com um brasileiro é o de torcedor do ano. O pequeno Gui, que encantou os torcedores com sua paixão pelo Vasco está na disputa. O garoto de oito anos é portador de uma doença rara, a epidermólise bolhosa.

Os vencedores foram escolhidos por um sistema que contemplou os votos de profissionais da mídia, torcedores e dos atuais capitães e treinadores de todas as seleções masculinas e femininas.

Indicados ao prêmio de melhor jogador

Vini Jr – Real Madrid

Rodri – Manchester City

Bellingham – Real Madrid

Lionel Messi – Inter Miami

Lamine Yamal – Barcelona

Valverde – Real Madrid

Wirtz – Bayer Leverkusen

Kylian Mbappé – Real Madrid

Carvajal – Real Madrid

Haaland – Manchester City

Indicadas ao prêmio de melhor jogadora

Aitana Bonmatí – Barcelona

Barbra Banda – Shanghai Shengli/Orlando Pride

Caroline Graham Hansen – Barcelona

Keira Walsh – Barcelona

Khadija Shaw – Manchester City

Lauren Hemp – Manchester City

Lindsey Horan – Lyon

Lucy Bronze – Barcelona/Chelsea

Mallory Swanson – Chicago Red Stars

Mariona Caldentey – Barcelona/Arsenal

Naomi Girma – San Diego Wave

Ona Batlle – Barcelona

Salma Paralluelo – Barcelona

Sophia Smith – Portland Thorns

Tabitha Chawinga – PSG/Lyon

Trinity Rodman – Washington Spirit