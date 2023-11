Thabatta Pimenta deixa o PSB em protesto por aliança com Álvaro Dias

A ativista potiguar Thabatta Pimenta rompeu politicamente com o ex-deputado federal Rafael Motta e está de saída do PSB. Em entrevista à 98 FM nesta quinta-feira (23), ela explicou que o rompimento foi inevitável após Rafael Motta anunciar uma aliança com o prefeito Álvaro Dias (Republicanos) – de quem Thabatta é adversária.

“Não tem condições o povo de Natal ver o que está acontecendo aqui e achar bonito. É buraco em todo canto, é a passagem absurda, é tanta coisa. Ele já recebeu há muito tempo minha grande mensagem. Não estou mais no PSB, desde que a foto (entre Rafael e Álvaro Dias) foi publicada. Eu gosto muito de Rafael, mas não tem como eu compactuar com o PSB se colocando nesse lugar de apoio à gestão Álvaro Dias”, disse Thabatta ao programa 12 em Ponto.

Atualmente vereadora no município de Carnaúba dos Dantas, tendo sido a primeira transexual eleita para o cargo no RN, Thabatta Pimenta foi candidata a deputada federal em 2022 e recebeu 40.533 votos, sendo a mais votada do PSB. Em 2024, ela deverá disputar uma cadeira na Câmara Municipal de Natal. Com a saída do PSB, ela conversa com outros partidos e está perto de fechar com o PSOL.

Recentemente, Thabatta esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo para conversar com lideranças nacionais do PSOL – entre elas, a deputada federal Erika Hilton (SP). “A maioria das mulheres trans que estão eleitas no nosso país são do PSOL. Posso dizer que, realmente, as conversas estão bem adiantadas. Também com o PSOL do RN. Estou sendo muito mais bem acolhida no PSOL”, destacou a vereadora.

A ativista sugeriu que teria preferência por se filiar ao PT, pela relação que tem com a deputada federal e pré-candidata a prefeita Natália Bonavides, mas disse que algumas alas do partido a enxergam como “ameaça”. “(Natália) é uma grande amiga. Mas, dentro do PT, como todo partido político, a gente não é amada por todo mundo. Infelizmente, tem pessoas que me veem como uma ameaça”, declarou.

Perguntada sobre a relação com os atuais vereadores do PT, que devem ser candidatos à reeleição em 2024, ela disse que considera Brisa Bracchi uma “amiguíssima” e falou que não tem proximidade com Daniel Valença.

Sobre a candidatura a vereadora de Natal, Thabatta Pimenta disse que quer a visibilidade da capital potiguar para manter as pautas de defesa dos direitos das pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Ela já tem residência em Natal e transita entre a capital potiguar e o interior, onde tem o mandato de vereadora.

“Meu título já está em Natal. Já transferi. Eu posso dizer que sou pré-candidata a vereadora na capital. Muitos convites surgiram para eu estar numa chapa de vice, mas o meu foco não é a prefeitura, no Executivo. Eu sou muito mais do Legislativo, quero falar por mais pessoas”, declarou a pré-candidata