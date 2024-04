Teto de sala de aula desaba em escola pública no interior do RN

Caso aconteceu na madrugada desta terça-feira (16) em Bento Fernandes. Ninguém ficou ferido.

Por g1 RN

16/04/2024 12h49 Atualizado há uma hora

Teto desaba em escola de Bento Fernandes, no interior do RN — Foto: Reprodução

O teto de uma sala de aula desabou, nesta terça-feira (16), em uma escola municipal de Bento Fernandes, no Agreste potiguar. Ninguém ficou ferido.

Segundo a prefeitura do município, o “desabamento parcial” do teto aconteceu durante a madrugada na Escola Municipal Maria do Carmo e possivelmente foi causado pelas chuvas que caíram na região nos últimos dias.

A direção da escola informou que as aulas das turmas dos quinto e sexto ano do ensino fundamental ficarão suspensas ao longo desta semana.

O local foi isolado e, segundo o município, uma inspeção em todas as instalações da escola será feita para identificar outros possíveis “pontos de fragilidade que possam comprometer a segurança de alunos e funcionários”.

“Além disso, equipes de engenharia estão mobilizadas para iniciar os reparos necessários de maneira imediata”, informou a prefeitura.

O município informou que trabalha para que o retorno às aulas ocorra no menor tempo possível.