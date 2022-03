Testes do olhinho serão realizados de forma gratuita para a população

A partir do dia 4 de abril, a Faculdade de Medicina da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern) oferecerá à população o teste do olhinho de forma gratuita. Interessados já podem agendar atendimento através do Ambulatório da Faculdade de Ciências da Saúde (Facs).

A iniciativa faz parte do projeto de extensão “Olhar infantil”, recentemente aprovado, tendo como coordenador o professor Dr. José Edvan de Souza Júnior, médico oftalmologista, que fará a orientação dos alunos no atendimento à população.

Inicialmente a prestação desse serviço, direcionada a crianças em situação de vulnerabilidade social, ocorre sempre às segundas-feiras, a partir das 15h. Em maio, passará a ser às 17h. A realização do exame ajuda na prevenção de doenças oculares infantis e consequentemente na prevenção da cegueira nessa faixa etária.

De acordo com o professor Dr. José Edvan de Souza Júnior, o Ambulatório do Teste do Olhinho, além de capacitar os participantes do projeto, também servirá como apoio ao ensino de graduação do componente curricular Oftalmologia, como também para as residências médicas, os internatos e os discentes da Liga Acadêmica de Morfofisiologia e Neurociência da Visão (LAMNVI), que é uma liga acadêmica médica da Uern que trabalha ensino, pesquisa e extensão tendo como tema principal a Oftalmologia.

“O Ambulatório do Teste do Olhinho vem sendo planejado desde 2021, juntamente com a direção da Facs, a chefia do Departamento de Ciências Biomédicas e a Reitoria, porque observamos que a demanda por esse serviço era alta. Estávamos esperando a reforma da sala e a instalação dos equipamentos oftalmológicos para começar os atendimentos”, disse o coordenador.