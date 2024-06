Termos de cooperação são formalizados no III Encontro das Escolas do Legislativo do RN

Além de promover o fortalecimento legislativo no Rio Grande do Norte, no III Encontro dos Representantes das Escolas do Legislativo do RN, realizado no último dia 20 de junho, um dos momentos mais significativos do evento foram as assinaturas dos termos de cooperação entre as câmaras com a Escola da Assembleia Legislativas do RN, através da parceria desta Instituição com a Federação das Câmaras dos Municípios do RN (FECAM).

Essa assinatura simboliza um compromisso coletivo com a educação legislativa de qualidade e a formação política e cidadã. Dentre elas, houve representantes de todas as regiões do estado que aderiram ao acordo e destacaram a importância desta união para a consolidação de um sistema educacional legislativo mais desenvolvido e integrado.

“Tivemos bons resultados neste primeiro momento com assinaturas 16 termos de cooperação. Por se tratar de um acordo formal firmado entre as instituições educacionais legislativas com o objetivo de promover a colaboração mútua, beneficiando tanto os servidores públicos quanto a sociedade em geral”, afirma o diretor da Escola da Assembleia Legislativa, José Bezerra Marinho.

O comprometimento com o desenvolvimento contínuo da educação legislativa, este evento fortalece a rede de cooperação estadual, além de inspirar iniciativas inovadoras.

Sobre o III Encontro dos Representantes das Escolas do Legislativo do RN

O III Encontro dos Representantes das Escolas do Legislativo do Rio Grande do Norte evidenciou que, por meio da cooperação e do compartilhamento de conhecimento, é possível construir um futuro mais promissor para a educação legislativa no estado. A união das escolas legislativas em torno de objetivos comuns é um passo essencial para a promoção da cidadania e da democracia.

Organizado pela Escola da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN) em parceria com a Federação das Câmaras Municipais do RN, o evento reuniu mais de 150 vereadores e representantes de todas as regiões do estado para discutir e promover o fortalecimento das escolas legislativas.

Realizado no último dia 20 de junho, o encontro foi um marco na trajetória das escolas do legislativo, destacando-se pela rica troca de experiências. Durante as palestras, foram abordados temas essenciais como a formação continuada dos servidores, o desenvolvimento de programas educacionais para a comunidade e a ampliação do alcance das atividades legislativas educacionais.