Termina nesta sexta-feira o prazo de credenciamento da imprensa para o MCJ 2024

Termina nesta sexta-feira (10), o prazo de credenciamento para veículos de comunicação e profissionais da imprensa que atuarão na cobertura do “Mossoró Cidade Junina” (MCJ) 2024. O credenciamento é feito pela Secretaria Municipal de Comunicação Social pela internet.

Os profissionais da imprensa habilitados receberão as credenciais no dia 28 de maio, no período das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Biblioteca Municipal. O regulamento na íntegra está disponível na página oficial de credenciamento.

REGULAMENTO – A Secretaria Municipal de Comunicação Social (SECOM) informa as regras para o credenciamento de veículos de comunicação e profissionais da imprensa com interesse em atuar na cobertura do Mossoró Cidade Junina, que acontecerá no período de 1º a 29 de junho de 2024, em Mossoró/RN.

Os pedidos serão recebidos de 2 a 10 de maio, de forma online, por meio do sistema de credenciamento da Secom, disponibilizado através do portal oficial do Município (https://credenciamento.secom.mossoro.rn.gov.br/).

O credenciamento visa dar, exclusivamente, acesso aos profissionais que trabalham em veículos de comunicação. O credenciamento de imprensa é destinado, de forma única e exclusiva, aos profissionais com comprovada atuação em veículos de comunicação.

Os veículos que vão atuar na cobertura do MCJ deverão preencher, por meio de sistema eletrônico, toda ficha técnica, além das informações dos colaboradores. Os jornalistas e veículos devidamente credenciados receberão suas credenciais no dia 28 de maio, no período das 8h às 17h, na Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte).

O número de crachás será determinado de acordo com o tipo de mídia: Blog (2 profissionais); Emissora de TV (6 profissionais); Rádio (2 profissionais); Mídia Alternativa (2 profissionais); Jornal impresso (2 profissionais); Portal de Notícia (2 profissionais).