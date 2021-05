Termina hoje prazo de inscrição a Festival de Música Autoral da Região Costa Branca

Termina às 23h59 as inscrições ao 1º Festival de Música Autoral da Região Costa Branca, uma iniciativa do poeta, cantor e compositor Geová Costa, aprovada pela Lei Aldir Blanc, através da Fundação José Augusto, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte via Ministério do Turismo, do Governo Federal.

Ao todo poderão se inscrever compositores das 18 cidades que compõem a região conhecida como Costa Branca: Angicos, Apodi, Areia Branca, Assu, Caiçara do Norte, Carnaubais, Galinhos, Grossos, Guamaré, Itajá, Lajes, Macau, Mossoró, Pendências, Porto do Mangue, São Bento do Norte, São Rafael e Tibau.

A divulgação dos finalistas será no dia 11 de maio e a final será no dia 22 de maio com transmissão através do canal do poeta proponente do projeto no Youtube. Serão contemplados os três primeiros colocados com a seguinte premiação: R$ 3 mil; R$ 2 mil e R$ 1 mil, respectivamente.

O regulamento e as inscrições podem ser acessados no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe28L0kCugmcXhPlZfQKi5ilGFZVysuZHSN_LfS-edkfwKQxQ/viewform