Terceiro voo da FAB com brasileiros resgatados do Líbano chega a SP com 217 passageiros vindos do conflito no Oriente Médio

Pousou na manhã desta quinta-feira (10), na base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB) em Guarulhos, na Grande São Paulo, o terceiro voo destinado à operação de repatriação de brasileiros que estavam no Líbano.

O avião trouxe nessa terceira leva 217 pessoas a bordo e 5 pets. A aeronave decolou às 13h15 (horário de Brasília) de Beirute (Líbano) com destino a Guarulhos (SP) e chegou no Brasil por volta das 8h20.

O avião que trouxe o grupo foi uma aeronave KC-30, com capacidade para 230 pessoas, que fez escala em Lisboa, capital portuguesa. Inicialmente, o grupo era composto de 218 pessoas.

Mas um passageiro que embarcou no Líbano precisou ficar em Lisboa. O homem de 41 anos teve uma suspeita de trombose identificada pelos médicos da FAB.

Segundo a corporação, o passageiro que ficou recebe assistência médica e o consulado brasileiro em Lisboa está acompanhando o caso.

Terceiro voo da FAB com brasileiros resgatados do Líbano chega a SP com 217 passageiros vindos do conflito no Oriente Médio

Meta do governo é repatriar cerca de 3 mil dos 21 mil brasileiros que vivem atualmente no Líbano. Segundo estimativa da FAB, é possível repatriar em média 500 pessoas por semana.

Por g1 SP — São Paulo

10/10/2024 08h34 Atualizado há 2 horas

Terceiro voo da FAB com brasileiros resgatados do Líbano chega a SP com 217 passageiros

Pousou na manhã desta quinta-feira (10), na base aérea da Força Aérea Brasileira (FAB) em Guarulhos, na Grande São Paulo, o terceiro voo destinado à operação de repatriação de brasileiros que estavam no Líbano.

O avião trouxe nessa terceira leva 217 pessoas a bordo e 5 pets. A aeronave decolou às 13h15 (horário de Brasília) de Beirute (Líbano) com destino a Guarulhos (SP) e chegou no Brasil por volta das 8h20.

✅ Clique aqui para se inscrever no canal do g1 SP no WhatsApp

O avião que trouxe o grupo foi uma aeronave KC-30, com capacidade para 230 pessoas, que fez escala em Lisboa, capital portuguesa. Inicialmente, o grupo era composto de 218 pessoas.

Mas um passageiro que embarcou no Líbano precisou ficar em Lisboa. O homem de 41 anos teve uma suspeita de trombose identificada pelos médicos da FAB.

Segundo a corporação, o passageiro que ficou recebe assistência médica e o consulado brasileiro em Lisboa está acompanhando o caso.

Brasileira é ajudada por militares da FAB a embarcar no terceiro voo de resgate do Líbano — Foto: Divulgação/ FAB

Brasileira é ajudada por militares da FAB a embarcar no terceiro voo de resgate do Líbano — Foto: Divulgação/ FAB

O voo faz parte da Operação “Raízes do Cedro”, do governo federal, que tem o intuíto de justamente repatriar os brasileiros que estão na área de conflito entre Israel e o grupo Hezbollah.

A meta do governo é repatriar cerca de 3 mil dos 21 mil brasileiros que vivem atualmente no Líbano, incluindo estrangeiros parentes de primeiro grau, como pai, mãe, filhos e cônjuges. Segundo o governo, a meta é garantir que em todos os voos todos os assentos estejam ocupados.

De acordo com estimativa da FAB, é possível repatriar em média 500 pessoas por semana, dependendo da situação no Líbano — isto é, a previsão pode mudar caso os bombardeios se intensifiquem ou diminuam.