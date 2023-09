Terceiro sorteio do “Nota Mossoró” ocorrerá no próximo dia 20

No próximo dia 20 ocorrerá o terceiro sorteio do programa “Nota Mossoró”. A ação visa conscientizar a população quanto à importância econômica dos tributos e sua função, além de incentivar as pessoas a solicitarem nota fiscal na contratação de serviços, fomentando a economia local.

O “Nota Mossoró” distribui R$ 25 mil em prêmios por sorteio. Ele é realizado a cada dois meses. Para participar do programa é necessário realizar cadastro no site nota.mossoro.rn.gov.br. Só é preciso se cadastrar uma vez.

A cada 30 reais gastos em serviços, o contribuinte, com a nota fiscal, ganha um cupom para concorrer à premiação. O documento é automaticamente computado no sistema, que possui o número que será sorteado pela Loteria Federal.

“Sempre quando tomar algum serviço em academia, pet shop, clínica, em reparo de veículos, entre outras situações de prestação de serviço, não deixe de pedir sua nota fiscal de serviço”, destaca o titular da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), Edilson Júnior.

Mossoró foi a primeira cidade do Rio Grande do Norte a lançar um programa de incentivo à emissão de nota fiscal e premiação de consumidores.