Terceiro maior reservatório do RN atinge 98,35% da capacidade; faltam 16cm para sangria

A terceira maior barragem do Rio Grande do Norte, a de Umari, localizada em Upanema, alcançou, nesta segunda-feira (29), 98,35% de sua capacidade total, faltando apenas 16 cm para sangrar. O reservatório possui capacidade para acumular cerca de 292.813.650 m³ e, atualmente, acumula o volume de 287.986.813 m³.

De acordo com o Instituto de Gestão das Águas do Rio Grande do Norte (Igarn), a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, acumula 1.892.922.068 m³, percentualmente, 79,77% da sua capacidade total, que é de 2.373.066.000 m³.

Já a barragem Santa Cruz do Apodi, acumula 481.938.200 m³, equivalentes a 80,36% da sua capacidade total, que é de 599.712.000 m³.

De acordo com o Igarn há, ainda, reservatórios que atingiram volumes superiores a 80%. É o caso do açude Cruzeta, que armazena 21.777.351 m³, equivalente a 92,49%, de sua capacidade máxima, de 23.545.745 m³.

De acordo com o Igarn, o reservatório Rodeador, localizado em Umarizal, acumula 17.490.021 m³, percentualmente, 81,71% da sua capacidade total, que é de 21.403.849 m³.

Já o açude Boqueirão de Angicos, localizado em Afonso Bezerra, acumula 13.536.474 m³, correspondentes a 84,51% da sua capacidade total, que é de 16.018.307 m³.

De acordo com o Igarn, em José da Penha, o açude Flechas acumula 8.005.675 m³, equivalentes a 89,45%

da sua capacidade total, que é de 8.949.675 m³.

O açude Morcego, em Campo Grande, acumula 6.497.036 m³, percentualmente, 96,85% da sua capacidade total, que é de 6.708.330 m³.