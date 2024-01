Terceirizados da UFRN ocupam reitoria em protesto por atrasos em pagamento de salário

Trabalhadores do setor de limpeza da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) ocupam a reitoria da instituição na manhã desta segunda-feira (15) em protesto contra o atraso no pagamento do salário da categoria. De acordo com o Sindlimp, a folha de dezembro ainda está em aberto para cerca de 170 funcionários terceirizados. O sindicato cobra uma resposta da UFRN.

Os trabalhadores se reuniram mais cedo no Centro de Convivência da Universidade e depois seguiram para a reitoria. As informações iniciais dão conta de que atrasos ocorrem pela terceira vez consecutiva. “A UFRN tem contrato com duas empresas para os serviços de limpeza e higienização. Uma delas pagou aos funcionários, mas a outra, não. Nós queremos entender porquê, só que a universidade não nos dá nenhuma informação. Quem sabe agora, ocupando a reitoria, nós somos recebidos?”, diz Fernando Lucena, presidente do Sindlimp. A TRIBUNA DO NORTE tenta contato com a UFRN para obter um posicionamento sobre o assunto.

Estudantes da UFRN se somaram aos trabalhadores terceirizados no protesto. Faixas também foram confeccionadas em cobrança aos salários atrasados.