Terceirização cresce 508% na administração direta dos municípios do RN, diz IBGE

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), divulgada nesta semana pelo IBGE, aponta que, em 2020, os municípios potiguares possuíam 3.623 pessoas contratadas sob regime celetista na administração direta. Na comparação com 2017, houve um aumento de 508% – eram 713 funcionários celetistas.

A Munic também indica uma redução no quadro de funcionários da administração indireta municipal, saindo de 1.658 em 2017 para 785 em 2020. Isto ocorreu mesmo com o aumento do número de municípios que possuíam esse tipo de estrutura. Eram 22 prefeituras que contavam com administração indireta, passando a 28, de acordo com esse novo levantamento.

A cada ano, a Munic investiga temas específicos relacionados à atuação dos governos municipais, reaplicando os questionários após quatro anos. Isto permite a identificação de mudanças nas estruturas das prefeituras, bem como nos programas e ações que elas executam.

Apenas 20% possuem secretarias exclusivas de meio ambiente

No Rio Grande do Norte, 161 dos 167 municípios possuem alguma estrutura administrativa para lidar com as temáticas ambientais. Desses, 105 utilizam a mesma unidade administrativa para tratar do meio ambiente e de outros temas. Apenas 30 municípios dispunham de recursos financeiros específicos para execução por parte da pasta ambiental.

Em apenas 34 municípios do estado existem secretarias municipais com exclusividade de atuação ambiental, o que equivale a 20,3% das prefeituras. Este é o segundo menor percentual do Nordeste, ficando à frente apenas de Pernambuco, onde 19% de seus municípios dispõem de uma pasta exclusiva para o meio ambiente.

163 prefeituras do RN adotaram alguma medida de isolamento social

A Munic também investigou ações e medidas tomadas para contenção e combate à pandemia da Covid-19. No RN, 163 prefeituras implementaram medidas sobre o tema, como decretos de isolamento social, orientação à população para que permanecessem em isolamento e/ou uso de algum sistema para monitorar a eficácia do isolamento.

A grande maioria dos municípios – 156 – instalou barreiras sanitárias na entrada da cidade, com casos em que só permitiam a entrada de pessoas residentes ou de pessoas que trabalhassem em área essencial (41 municípios); e 109 municípios também regulamentaram sanções para quem não cumprisse as normas de isolamento social.

Via G1