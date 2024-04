Terceira edição do “Mossoró Sal & Luz” será lançada nesta terça, 16

A Prefeitura Municipal de Mossoró lançará na próxima terça-feira (16), a 3ª edição do “Mossoró, Sal & Luz”, evento conhecido como o maior festival gospel do Rio Grande do Norte. O evento acontecerá no auditório principal do Hotel VillaOeste, no Alto de São Manoel. O lançamento é aberto ao público.

No dia 16 de abril, será lançada a programação do Mossoró Sal & Luz 2024, além de serem anunciadas novidades para o evento deste ano.

O “Mossoró Sal e Luz”, criado no ano de 2022, é promovido com o objetivo de valorizar a cultura gospel local, proporcionando a participação dos artistas da terra, além de ampliar o calendário cultural de eventos de Mossoró.

Com a aprovação e a alegria dos mossoroenses, o evento foi um sucesso no ano passado e este ano promete também uma grande realização para o público de Mossoró e cidades circunvizinhas que prestigiam o “Mossoró Sal e Luz”.

O evento passou a compor o calendário cultural local para acontecer anualmente.