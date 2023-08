TEOLÓGICAS Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

O QUE DEVO FAZER, QUANDO A TRISTEZA ME ENCONTRAR?

Nestes tempos difíceis, onde aparentemente, o mal tem vencido, e posto de joelhos, os que tem a profunda esperança na justa justiça, para os que praticam, o bem. É claro como um dia de sol, que vem crescendo a impiedade que nos entristece o coração, e nos induz ao desânimo.

E por muitas vezes, o coração oscila em tomar decisões, por ser afetado pela impiedade dominante. E até parece que a esperança sucumbiu a maldade dos homens que pensam cotidianamente, na prática do mal.

E dentro deste burburinho, tanto a tristeza, como a solidão, vem cercando, sitiando, os sentimentos mais profundos de esperança, de forma que, as emoções estão, cada dia sendo anestesiada. E muitos vão buscar uma saída nas bebidas, no álcool e nas drogas ilícitas para encontrar um pequeno momento da falsa alegria e da falsa paz, que estes métodos dão.

Entretanto, devemos saber, conhecer e compreender que a tristeza não é para sempre. Pois, há uma restauração a disposição de quem desejar sentir, conhecer e ter em sua vida.

E quando esse tempo de tristeza chegar, só há um caminho… Adorar. Sabendo que o restaurador da alegria de viver está no controle de tudo e nada passa desapercebido dos seus olhos.

Vejamos algumas citações e orientações bíblicas, para os dias de tristeza:

Quando for duramente castigo, ore: “Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer”. (Salmos 51:12). Então, cabe a nós, segui o exemplo, quando a dor da desobediência nos atingir, devemos orar.

Quando se sentiu perseguido e maltrato, escreva: “Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes”. (Salmos 126:5-6). Quando nos maltrata, disserem todo mal contra nós, devemos escreveu na areia para que o tempo apague.

Quando a tristeza o deixar exausto, clame: “Estou exausto de tanto gemer. De tanto chorar inundo de noite a minha cama; de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza; fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica; o Senhor aceitou a minha oração”. (Salmos 6:6-9). Quando não há mais forças para caminhar, é chegado o momento de clamar. Clame a Deus no silêncio do seu quarto, e o grande Deus lhe ouvirá e virá ao seu socorro.

Certamente, viram dias de felicidade, dias tristes, dias de alegrias, e dias de tristezas. E é neste momento, que devemos amadurecer a nossa fé, para sobreviver a todos eles.

Portanto, nestes momentos de tristeza e de angústia, o caminho é de introspecção, de conhecimento e de aprendizagem. E assim, como o salmista devemos dizer: “Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus! Pois ainda o louvarei; ele é o meu Salvador e o meu Deus”. (Salmos 43:5). E a vitória virá pela manhã, é só esperar confiantemente no Senhor.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo