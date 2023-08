Reflexões Teológicas: com Ricardo Alfredo

SÃO TÃO POUCAS, AS COISAS QUE VALEM A PENA NA VIDA!

Fonte: foto Google.

Ao nascermos entramos em cena, na vida deste grande palco, que nos convida a sorrir ou chorar. E logo, começa nossa busca, e o primeiro caminho é, aprendemos a nos arrastar, dar os primeiros passos segurando nas coisas, aprendemos a caminhar, andar rápido e correr. E o mundo, que antes era muito grande, se torna pequeno.

Daí em diante, o sistema mundano nos engole. Pois, nascemos com alma pureza e suave, como o cheiro da flor-do-campo. Mais, de forma cruel, o mundo nos mostra as suas riquezas, prazeres e ilusões. E aquele nasceu, sem maldade, logo percebe o estranho mundo em que habitamos.

E nesta caminha, de ilusão, surgem as feridas, onde ninguém pode ver, na alma. E as marcas que a vida traz, vão pouco a pouco surgindo, como tatuagem na alma, que em silêncio chora sua dor. E a paz que veio no nascimento, foi desaparecendo, segundo a segundo. E a alma, silenciosamente, canta as suas desilusões baixinho para ninguém ouvir.

Quando tudo parece perdido, renasce, bem lá dentro, no coração, a voz da criança, que antes nos guiava, a dizer: poucas coisas, nesta vida vale a pena. Essa mesma voz continua a nos ensinar: aproveite o dom da vida pois os problemas, apenas precisam serem resolvidos de forma fácil.

Diz a razão, a alma cansada: aproveitar a vida, é só fazer o que se deseja, o que sente vontade, mas é claro que dentro de seus limites, respeitando os outros também. É fazer o que quer, mesmo que depois, só depois, se aperceba que estava errado. Pois, aproveitar é também errar e aprender com isso. Se preocupe menos e aproveite mais!

A vida é simples, responde à razão. As interrogações que surgem, dentro do coração, é uma lição profunda de conhecimento de si mesmo, que indica o caminho a ser percorrido, sem medo e sem pavor. Visto que, lá, dentro do coração, a voz sussurra baixinho: fique longe do amor de quem nos finge amar, e da vida o importante é ter prazer. E para que isso ocorra, afaste de ti, a inveja e a maldade escondidas da vida.

É tão pouco, as coisas que valem a pena na vida. Entre elas estão: sentir a chuva, caindo e molhando a terra, que exala o cheiro da vida; deitar ou sentar, ouvindo e cantando as mais lindas canções que fala ao coração; estar em companhia de um bom livro, de uma boa leitura; sentir que é amado e amar; ouvir os mais experientes na vida, e deles guardar o melhor que há; ser lembrando; conversar à toa; sentir alívio em ter cumprindo sua tarefa; sentir o sabor inconfundível do que deseja comer; rever velhos e novos amigos; ouvir, hoje lembrei de você; dizer o quanto alguém é especial para você; deixar de lado os rancores, ódios e dores; ouvir um muito obrigado; dizer um muito obrigado; descansar, sem pressa, apenas descansar; organizar as suas coisas, de modo prazeroso; sentir a alegria, de uma nova amizade; ser capaz, diante da tempestade, reconhecer que errou; aprender e exercitar, a ter paz no coração; viajar por novos caminhos, sem ter momento de chegar; ser generoso, mesmo quando afligindo pelas dores da vida; perdoar, para ser também perdoando; amar para ser amado; ter empatia por que sofre; acolher e ser um ombro amigo, nos tenebrosos; ser a liberdade da vida em seu coração; fazer com que outro, seja livre para escolher ficar ou ir; ser feliz, mesmo com as poucas que a vida lhe deu; entrar em seu quarto e orar; saber adorar ao eterno, quando chegar a tempestade; ver o melhor em cada ser humano.

E de repente, você vai descobrir que a pessoa mais feliz do mundo é… Você.

Pesquisador e Escritor Ricardo Alfredo