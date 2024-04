Tebet desmascara dossiê contra Prates: “Mentira”

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, contestou veementemente um trecho do dossiê que vem circulando entre os aliados do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, contra o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, em entrevista à CNN Brasil nesta terça-feira 9. A investigação completa, junto com a resposta oficial da Petrobras a ela, foram divulgadas pela CNN Brasil na segunda-feira.

O item 6 do dossiê alega que Prates “não incluiu no livro de projetos a conclusão de uma planta de fertilizantes em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul (Pedido de Alckmin e Tebet)”.

Em sua entrevista à CNN Brasil, Simone Tebet contradisse essa alegação: “É exatamente o oposto. Posso afirmar categoricamente que essa parte do dossiê está absolutamente equivocada, errada e distorce os fatos. É mentira dizer que Jean Paul foi contra o reinvestimento em fertilizantes no Brasil”.

Ela enfatizou que o presidente da Petrobras atuou em consonância com seus interesses em investir na conclusão da usina de Três Lagoas, onde Tebet já ocupou o cargo de prefeita.

O presidente Lula (PT) expressou incertezas em relação a uma eventual troca no comando da Petrobras após uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na noite desta segunda 8.

Conforme relatos obtidos pela CNN, o presidente indicou que realizará uma nova série de diálogos, incluindo uma possível conversa com o presidente da empresa estatal, Jean Paul Prates.

O teor específico da conversa entre Lula e Haddad tem sido mantido em segredo. No entanto, antes do encontro, fontes do Ministério da Fazenda indicavam que o ministro não se mostrava favorável a uma mudança abrupta.