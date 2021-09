Teatro Dix-huit Rosado terá programação de eventos e espetáculos com público em setembro

O Teatro Municipal Dix-huit Rosado começa a retomar a sua programação de eventos e espetáculos com presença de público neste mês de setembro. No último mês de agosto, o Teatro retomou as atividades culturais após a abertura e flexibilização de medidas contra a Covid-19, seguindo, no entanto, os protocolos de biossegurança e de acesso controlado.

A programação de setembro foi iniciada com a abertura da campanha Setembro Amarelo, na tarde desta quinta-feira (02), evento promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, com a presença de autoridades e técnicos da saúde mental de Mossoró. O Teatro recebeu ainda uma exposição de quadros pintados pelos pacientes sobre o sentido da vida e de um livro produzido por estagiários de Psicologia.

“Todos os protocolos de segurança estão sendo seguidos, mantendo todo o cuidado para proteção. Continuamos com a medição de temperatura, álcool em gel e uso de máscara. Temos esse cuidado tanto na entrada principal para o público, bem como na entrada de serviço para os artistas e equipe de produção”, destaca Chico Window, diretor do Teatro Municipal.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE SETEMBRO DO TEATRO DIX-HUIR ROSADO

7/9 – I Encontro da Cia. Junina Lume da Fogueira, às 14h;

8/9 – Projeto Vida: Exibição de documentários, às 19h30;

18 e 19/9 – Mostra de Dança. Studio de Dança Hykaroo Mendonça, às 19h;

24/9 – Show de Humor com Renan da Resenha, às 19h.