TCU condena ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo por superfaturamento em obra no estádio Machadão

TCU condena ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo por superfaturamento em obra no estádio Machadão

Reforma no estádio – que seria demolido em 2011 para construção da Arena das Dunas – aconteceu em 2007. Carlos Eduardo disse que vai recorrer da decisão.

Por Inter TV Cabugi

19/07/2024 10h15 Atualizado há 2 horas

Política: TCU condena ex-prefeito Carlos Eduardo por superfaturamento em obra no Machadão

O Tribunal de Contas da União (TCU) condenou o ex-prefeito de Natal Carlos Eduardo Alves por um superfaturamento em uma reforma do antigo estádio Machadão, na capital potiguar. A obra em questão ocorreu no ano de 2007.

O estádio João Cláudio de Vasconcelos Machado, o Machadão, foi demolido em 2011 para a construção da Arena das Dunas para a Copa do Mundo do Brasil, em 2014.

📳Participe do canal do g1 RN no WhatsApp

Em nota, o ex-prefeito de Natal disse que recebeu com surpresa a decisão em processo “no qual ele não era ordenador das despesas e, portanto, não pagou valor nenhum a qualquer construtora”.

O ex-prefeito disse que no caso, que aconteceu há mais de 15, ele “reteve verbas e não realizou pagamentos”. O ex-gestor informou que vai recorrer da decisão.

Carlos Eduardo, que era prefeito de Natal em 2007, foi multado em R$ 200 mil. O órgão também condenou um ex-secretário municipal de de Esportes e Lazer e a construtora responsável pela obra – com multas de R$ 100 mil, cada um.

Além das multas, os três, segundo o TCU, também foram condenados ao recolhimento de R$ 812 mil para os cofres do Tesouro Nacional em valores atualizados a partir de março de 2013.