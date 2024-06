TCU avalia que desoneração da folha não cumpre mais com objetivos e virou “acomodação”

O ministro Vital do Rêgo, do Tribunal de Contas da União (TCU), afirmou nesta quarta-feira (12) que a desoneração da folha de pagamento entrou em um “estágio de acomodação”, deixou de cumprir com seus objetivos pretendidos inicialmente e hoje obriga o governo a “recorrer ao balcão da dívida”.

Vital do Rêgo é relator no TCU das contas do governo referentes ao exercício de 2023.

O recado do ministro a respeito do benefício fiscal que vem sendo concedido a setores da economia foi dado em seu voto favorável à aprovação das contas com ressalva.