TCE-RN abre seleção para estagiários de pós-graduação com salários de R$ 2 mil

O Tribunal de Contas do Estado (TCE-RN), por meio da Escola de Contas Professor Severino Lopes de Oliveira, realizará seu primeiro processo seletivo para estudantes de nível superior, na modalidade de pós-graduação, nas áreas de Direito, Ciências Contábeis e Engenharia Civil. A previsão é que o Edital seja publicado a partir do dia 5, abrindo inscrições até o dia 15, de novembro próximo.

O estágio de pós-graduação, no âmbito do Tribunal de Contas, foi instituído pela Resolução nº 024/2021-TCE, publicada no dia 13 de outubro do corrente ano, considerando a necessidade e a importância da ampliação das atividades de estágio e visando à inserção qualificada dos estudantes no mercado de trabalho.

Serão aceitos como estagiários, bacharéis regularmente matriculados e com frequência efetiva em cursos de pós-graduação – com carga horária mínima de 360h – nas áreas de conhecimento dos respectivos bacharelados, bem como nas áreas correlatas às atividades, aos programas e aos projetos desenvolvidos pelo TCE-RN.

BOLSA

Quanto à remuneração, por meio da Portaria nº 210/2021, a Corte de Contas do Estado fixou em R$ 2.000,00 o valor da bolsa para estagiários de nível superior, na modalidade de pós-graduação.